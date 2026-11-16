La Selección Argentina cambió su cronograma y viajará a Córdoba el mismo día del partido + Agregar ámbito en









Las condiciones climáticas previstas en Córdoba obligaron a Lionel Scaloni a modificar la planificación del equipo. La delegación permanecerá en Ezeiza hasta el martes, cuando viajará por la mañana para enfrentar a Costa Rica a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.

La Selección Argentina, por cuestiones climáticas, cambió su cronograma de actividades y su viaje a Córdoba para enfrentar mañana a Costa Rica. @Argentina

La Selección Argentina modificó su cronograma de actividades antes del amistoso frente a Costa Rica por cuestiones climatológicas. Lo que inicialmente estaba previsto para este lunes, con el traslado de la delegación a Córdoba y un entrenamiento en el estadio Mario Alberto Kempes, finalmente se postergó 24 horas. De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni viajará el mismo martes, apenas unas horas antes del encuentro.

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El cambio de planificación fue comunicado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que explicó que las condiciones meteorológicas previstas en la provincia de Córdoba impedían desarrollar con normalidad las actividades organizadas originalmente.

Así, el plantel permanecerá en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde continuará con los trabajos preparatorios para el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. La jornada de este lunes tendrá dos actividades centrales: a las 16, Scaloni brindará una conferencia de prensa, mientras que a las 18 el seleccionado realizará un entrenamiento a puertas cerradas.

La delegación partirá hacia Córdoba el martes a las 10.30 y llegará durante el mediodía. El partido ante Costa Rica está programado para las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, en un compromiso que servirá para continuar evaluando alternativas y darle rodaje a futbolistas en una etapa de renovación del seleccionado.

Argentina viajará el mismo martes, horas antes del partido contra Costa Rica. Lo que en principio iba a realizarse este lunes, debido a cuestiones climatológicas en Córdoba, finalmente se decidió postergar 24 horas el traslado de la delegación. @Arfgentina El encuentro llegará después de la derrota por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, el viernes 13, en el primer partido de esta doble fecha FIFA. Fue un resultado adverso para la Argentina, que afronta una nueva etapa sin Lionel Messi y busca consolidar variantes dentro de su estructura futbolística.

La conferencia de prensa de este lunes también permitirá conocer las sensaciones del entrenador después del clásico rioplatense y sus perspectivas para el compromiso en Córdoba. Scaloni, que recientemente anunció la continuidad de su ciclo al frente del seleccionado hasta el Mundial 2030, tendrá además una última oportunidad para evaluar el estado físico de sus jugadores antes de definir el equipo. Uno de los focos de atención estará puesto en Emiliano Martínez, quien no estuvo disponible frente a Uruguay. Su evolución física será determinante para establecer si puede regresar al arco ante Costa Rica. La posible formación La práctica de este lunes será importante para terminar de delinear la alineación titular. Entre las alternativas que maneja el cuerpo técnico aparecen Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nico Paz; Matías Soulé o Franco Mastantuono, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. En el entrenamiento del domingo, los futbolistas realizaron trabajos de activación en el gimnasio, ejercicios de precalentamiento en el campo de juego, movimientos tácticos, tareas en espacios reducidos y prácticas de pelota parada. El cronograma actualizado es el siguiente: Lunes 16 de noviembre: conferencia de prensa de Lionel Scaloni a las 16 y entrenamiento a puertas cerradas desde las 18 en Ezeiza; martes 17 de noviembre: viaje a Córdoba a las 10.30 y partido frente a Costa Rica a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.