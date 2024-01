Huracán se quedó sin su goleador

El delantero uruguayo Matías Cóccaro fue vendido a Montreal Impact por u$s 2 millones. "Hinchas y compañeros están contentos de que me vaya porque ven en ello un progreso", expresó.

"De hecho, ya me piden que vuelva y todavía no me fui. Es terrible lo que se vive acá, una locura. Por eso me voy feliz, ya que además de los hinchas, mis compañeros también están contentos con que me vaya, porque ven en ello un progreso", destacó.

"El argentino es un fútbol muy complejo, difícil de jugar, muy particular, con un montón de condicionantes y un factor psicológico importante, por lo que hay que estar preparado al ciento por ciento de la cabeza. Y eso es clave para alcanzar el mejor rendimiento", describió finalmente el "Zorro".

Uno que se fue y dos que llegaron

Huracán, dirigido por Facundo Sava, oficializó las llegadas de los defensores Hernán De la Fuente y Guillermo Burdisso, ambos en condición de jugadores libres.

El lateral De la Fuente firmó un contrato laboral hasta diciembre de 2024 tras su paso por Atlético Tucumán y tiene una opción de compra de 450.000 dólares por el 50 por ciento del pase, en caso de hacerse efectiva, se extiende su vínculo automáticamente hasta diciembre de 2027.

El central Burdisso, quedó libre de Universidad Católica, de Chile, y también firmó un contrato laboral hasta diciembre de 2024.

En 2023, el ex Vélez Sarsfield, De la Fuente, disputó 32 partidos en total, 10 de ellos fueron para el Famalicão, de Portugal, y los 22 restantes los jugó para el “Decano”.

Por su parte, el ex Boca Juniors, Burdisso, disputó un total de 18 partidos en la Universidad Católica.

A estas dos llegadas se le suma el arribo del arquero Hernán Galíndez, que se convirtió en el primer refuerzo del “Globo” al llegar de Aucas, de Ecuador.