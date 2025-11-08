Mostró su amor por Boca: la leyenda europea que palpitó el Superclásico del fútbol argentino







Pese a que jamás jugó en el fútbol argentino, la estrella europea dejó en claro su fanatismo por el Xeneize.

Logró ganar todo en el fútbol europeo y se declaró hincha del Xeneize. Marcelo Endelli/Getty Images

Es normal ver al fútbol argentino trascender las fronteras que lo separan del resto del mundo y transmitir su pasión por todo el planeta. Son muchos los fanáticos y protagonistas del deporte que sienten una identificación inexplicable con los clubes locales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Boca logró realmente romper esos límites y llevó sus colores a recorrer el planeta, lo que le ha servido para ganar millones de adeptos en distintas naciones. Entre ellos, hay uno que destaca ya que es una reconocida figura de Europa que no oculta su amor por el conjunto azul y oro.

Materazzi Boca El exfutblista campeón del mundo no oculta su amor por Boca. Instagram de Marco Materazzi Marco Materazzi y su amor por Boca Marco Materazzi es uno de los defensores más aguerridos y ganadores que haya tenido todo el fútbol italiano. Consiguió un total de 15 títulos con el Inter de Milán y la Copa del Mundo con Italia en Alemania 2006. En ese partido, fue autor de un gol e hizo expulsar a Zinedine Zidane, la máxima estrella de Francia.

Al igual que su excompañero Daniele De Rossi, tiene un profundo amor por Boca y nunca lo ocultó. Visitó La Bombonera y hasta se tatuó en su piel el escudo del conjunto de La Ribera. Al otro lado del mundo, el exdefensor es un hincha más.

Recientemente, sorprendió a todos en redes sociales con un posteo donde muestra ese tatuaje, además de posar con la camiseta del Xeneize. En el carrusel de fotos que subió a su cuenta de Instagram, también aparecen imágenes de las remeras de la Selección Argentina firmada por Paulo Dybala y otra autografiada por Diego Maradona.

Tatuaje Boca Marco Materazzi El campeón del mundo con Italia lleva un tatuaje de Boca. Instagram de Marco Materazzi La anécdota de Materazzi y su hijo en un Superclásico ¿Pero cómo nace este amor de un jugador tan alejado de Brandsen 805? La historia comiza por su hijo, el cual le pidió como regalo de su cumpleaños número 18, la posibilidad de ir a ver un Superclásico en La Bombonera. La atmósfera de este partido lo hizo enamorarse del Xeneize. "Fue una de las mejores emociones que viví en mi vida como hincha y como exjugador también", reveló el italiano. Además, confesó que, de haber sido por él, "hubiese jugado gratis, era mi sueño", ya que "era jugador del estilo de Boca, vida o muerte, agresivo y duro".

Temas Fútbol