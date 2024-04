Independiente igualó con Atlético Tucumán y complicó su pase a la fase final de la Copa de la Liga Profesional

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1774579248725995612&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE INDEPENDIENTE! ¡ASISTENCIA DE MAESTRO PUCH (LESIONADO) Y CABEZAZO DE ISLA!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/f7B6sdfHSH — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2024

En una de las últimas acciones, Ignacio Maestro Puch ganó en el área rival y habilitó a Mauricio Isla, quien cabeceó al gol y dejó una mínima esperanza para Independiente. “No fue el partido que pensábamos, nos cuesta ser protagonistas de local, pero estoy orgulloso de mis jugadores. Siempre fuimos para adelante, todavía estamos vivos, pelearemos hasta el final. No es fácil llegar al empate cuando te están puteando como lo hicieron”, expresó Carlos Tevez en conferencia de prensa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1774592479662137551&partner=&hide_thread=false "NO ES FÁCIL QUE TE ESTÉN PUTEANDO Y EMPATAR EL PARTIDO..." Carlos Tevez valoró la igualdad de Independiente sobre el final del partido.



#SportsCenter | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/9ARctKJjTs — SportsCenter (@SC_ESPN) April 1, 2024

Independiente dejó pasar una oportunidad de alcanzar la línea de Vélez y River en el cuarto lugar de la Zona A. No ganó en los últimas cuatro fechas, en las que obtuvo tres puntos sobre 12 y revolotean los fantasmas de la anterior Copa de la Liga Profesional, cuando se pinchó en la recta final y no alcanzó los playoff.

Síntesis Independiente 1 - Atlético Tucumán 1

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Fedorco, Ayrton Costa, Damián Pérez; Iván Marcone; Federico Mancuello, Javier Ruiz, Alex Luna; Ignacio Maestro Puch y Gabriel Ávalos. DT: Carlos Tevez.

Atlético Tucumán: José Devecchi; Agustín Lagos, Alexis Flores, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Justo Giani; Mateo Bajamich y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Goles: PT 34m Mateo Bajamich (AT); ST 44m Mauricio Isla (I).

Cambios: ST Lucas González por Ávalos (I); 9m Alexis Canelo por Mancuello (I); Gabriel Neves por Ruiz (I); 17m Mateo Coronel por Bajamich (AT); 21m Santiago Toloza por Luna (I); Adrián Sporle por Pérez (I); 27m Joaquín Pereyra por Giani (AT); Nicolás Servetto por Estigarribia (AT); 40m Tomás Castro Ponce por Tesuri (AT).

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Héctor Paletta.