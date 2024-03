Independiente pierde a uno de sus goleadores: Matías Giménez sufrió una grave lesión

Embed - Matias Gimenez on Instagram: "Es muy difícil escribir en estos momentos, donde nunca tuve la desgracia de lesionarme de nada, hoy me toca la peor de todas, sabemos que estamos expuestos a estas cosas como deportistas, pero nadie te prepara para cuando llegan, de eso se trata la vida, de pasar por estos momentos para saber de qué estamos hechos, siempre me costó y esta lesion es solo una piedrita más en el camino, amo jugar al fútbol, amo hacer lo que hago. Seré un niño sin su juguete favorito un tiempo, pero ya pensando para adelante y en la recuperación. Estaré afuera de las canchas físicamente pero mentalmente adentro acompañando y haciendo mucha fuerza para que a mis compañeros y a todo Independiente le vaya muy bien, sigo comprometido y metido por el objetivo que nos propusimos todos juntos. Muchísimas gracias a todos por tantos mensajes de aliento y apoyo. Volveré mucho mejor y con más ganas que nunca "

