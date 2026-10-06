Las emotivas palabras Lionel Messi en su despedida de la Selección argentina: "Siento que es el momento"

Tras el triunfo ante Benín, el capitán habló ante un Monumental colmado y repasó más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

Luego del triunfo de la Selección argentina, el Monumental se convirtió en escenario de un homenaje a Lionel Messi . Un despliegue de drones iluminó el cielo con imágenes alusivas a su carrera, mientras Soledad Pastorutti interpretó "Brindis", una canción vinculada al recorrido del plantel durante los últimos años.

En medio de la emoción, Messi tomó el micrófono y recordó sus más de dos décadas con la camiseta nacional. "Es difícil, hay tantas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande, estuve muy feliz con esta camiseta durante más de 20 años, hasta en los peores momentos. Nunca dejé de luchar" , expresó.

El capitán también habló del dolor que significará dejar de representar al país y confirmó que considera llegado el momento de cerrar esa etapa. "No venir más va a ser un dolor muy grande. Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento" , afirmó.

Con la voz entrecortada, Messi recordó especialmente la conquista del Mundial y destacó al grupo que lo acompañó durante los últimos años. "Le agradezco a este grupo con el que compartimos estos años y que me hicieron campeón del mundo, Copa América, Finalíssima. Sabía que podíamos competirle a cualquiera porque tenía al lado guerreros que se dejaban la vida" , agregó.

Por otro lado, se refirió al último Mundial y a las teorías alrededor de la final. "El último Mundial estuvimos muy cerca. La realidad es que en la final no pasó nada raro como dicen. El partido contra Inglaterra fue un desgaste muy grande y llegamos con lo justo ”, señaló.

En medio de la emoción, Messi tomó el micrófono y recordó sus más de dos décadas con la camiseta nacional.

Es el día más triste de mi carrera, los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de su lado”, expresó Messi, mientras la transmisión enfocaba a Enzo Fernández llorando desconsolado.

“Van a venir momentos duros y ahí tenemos que estar acompañando más que nunca. En la última charla les dije que para conseguir objetivos hay que hacer grupos fuertes y unidos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección”.

Y, con algo de humor, cerró: “Estoy hablando más que nunca. No quiero dejar la cancha. Soy un agradecido de ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”.

Por último, concluyó su discurso con humor: "Estoy hablando más que nunca. No quiero dejar la cancha. Soy un agradecido de ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”.

El gol de Lionel Messi a Benín en su despedida de la Selección argentina

Lionel Messi marcó su último gol con la Selección Argentina en su despedida ante Benín en el Monumental. El astro rosarino se hizo cargo de un penal a los 26 minutos del segundo tiempo y convirtió el 3-0 definitivo para la Albiceleste.

El capitán ejecutó cruzado y arriba, al palo izquierdo del arquero, que se había tirado hacia el otro lado. Después de convertir, todos sus compañeros fueron a saludarlo y lo levantaron en andas, en un festejo cargado de emoción por su última función con el combinado nacional.

Minutos antes, Nicolás Paz había marcado un golazo para poner el 2-0 ante el conjunto africano. El delantero del Como fue el protagonista del segundo tanto del equipo de Lionel Scaloni, luego de que Nicolás Otamendi abriera el marcador.

A los 15 minutos del segundo tiempo, Messi elaboró una buena jugada desde la derecha y encontró a Nico Paz en una posición cerrada. El delantero controló la pelota, se tomó un tiempo y definió de zurda al segundo palo del arquero.

De esta manera, Messi tuvo participación directa en los tres goles de la Selección Argentina. Primero asistió a Otamendi con un centro desde un tiro de esquina, luego habilitó a Nico Paz con un pase corto y finalmente tuvo la oportunidad de inscribir su nombre por última vez entre los goleadores de la Albiceleste.