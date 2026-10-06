El astro rosarino convirtió de penal el 3-0 ante Benín en el Monumental y sus compañeros lo levantaron en andas para celebrar su último tanto con la Albiceleste.

El gol de Lionel Messi a Benín en su despedida de la Selección argentina.

Lionel Messi marcó su último gol con la Selección Argentina en su despedida ante Benín en el Monumental. El astro rosarino se hizo cargo de un penal a los 26 minutos del segundo tiempo y convirtió el 3-0 definitivo para la Albiceleste.

El capitán ejecutó cruzado y arriba, al palo izquierdo del arquero, que se había tirado hacia el otro lado. Después de convertir, todos sus compañeros fueron a saludarlo y lo levantaron en andas , en un festejo cargado de emoción por su última función con el combinado nacional.

Minutos antes, Nicolás Paz había marcado un golazo para poner el 2-0 ante el conjunto africano. El delantero del Como fue el protagonista del segundo tanto del equipo de Lionel Scaloni, luego de que Nicolás Otamendi abriera el marcador.

A los 15 minutos del segundo tiempo, Messi elaboró una buena jugada desde la derecha y encontró a Nico Paz en una posición cerrada. El delantero controló la pelota, se tomó un tiempo y definió de zurda al segundo palo del arquero.

De esta manera, Messi tuvo participación directa en los tres goles de la Selección Argentina. Primero asistió a Otamendi con un centro desde un tiro de esquina, luego habilitó a Nico Paz con un pase corto y finalmente tuvo la oportunidad de inscribir su nombre por última vez entre los goleadores de la Albiceleste.

Así fue el último gol de Messi

A los 26 minutos del segundo tiempo llegó la oportunidad para el último gol de Messi con la Selección Argentina. El árbitro Fernando Vejar Díaz sancionó penal por una fuerte infracción sobre Agustín Giay y el rosarino tomó la pelota para ejecutar desde los doce pasos.

Pese a la racha negativa que arrastraba en el Mundial 2026 desde esa vía, Messi no falló y clavó la pelota en el ángulo superior derecho para transformar el triunfo en goleada.

El tanto desató el festejo de todos los presentes y dio lugar a una celebración especial junto a sus compañeros, que fueron a abrazarlo y lo levantaron en andas como si fueran hinchas del ídolo argentino.

El gol fue el 126° de Messi en la historia de la Selección Argentina, registro que lo mantiene como el máximo goleador del combinado nacional. Su anterior tanto había sido ante Egipto, en los cuartos de final del último Mundial.