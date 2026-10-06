Lionel Messi no pudo contener las lágrimas ante el cariño de los hinchas en su despedida rumbo al Monumental

El capitán se secó las lágrimas mientras saludaba a los fanáticos que acompañaron el traslado desde Ezeiza. La emoción marcó la previa del amistoso ante Benín y los homenajes.

Lionel Messi se secó las lágrimas dentro del micro mientras los hinchas acompañaban el traslado de la Selección al Monumental.

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas durante el viaje de la Selección argentina hacia el Monumental , donde se celebra su despedida con un amistoso frente a Benín. Las cámaras de televisión lo captaron emocionado dentro del micro, mientras los hinchas acompañaban el paso de la delegación con banderas, aplausos y canciones.

Sentado junto a una ventanilla, el capitán saludó a los fanáticos y se secó las lágrimas con un papel . La escena se produjo durante el recorrido desde el predio de Ezeiza que lleva su nombre hasta la cancha de River, en una jornada atravesada por los reconocimientos a su trayectoria con la camiseta albiceleste.

“Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”, cantaban los seguidores que se acercaron para despedirlo. Las imágenes del rosarino conmovido circularon rápidamente por las redes sociales y las transmisiones televisivas.

La delegación salió del predio minutos antes de las 18 , acompañada por un operativo de seguridad para facilitar el traslado. Durante el trayecto, los hinchas se concentraron en distintos puntos para saludar a los jugadores.

En las inmediaciones de la autopista Riccheri y la avenida General Paz , los fanáticos recibieron al micro con cánticos y banderas argentinas. Algunos también corrieron a la par del vehículo, mientras Messi respondía a los saludos desde el interior.

La organización de la jornada incluyó además la preparación de un micro descapotable con los colores argentinos y la inscripción “Bienvenida Selección Argentina”, que ingresó previamente al predio de Ezeiza para formar parte de las celebraciones.

El partido ante Benín y el homenaje final en el Monumental

El amistoso entre Argentina y Benín fue programado para las 20, como parte de la despedida del capitán. La celebración combina el encuentro con espectáculos musicales y reconocimientos a su recorrido en el seleccionado.

Una vez terminado el partido, está previsto que los futbolistas se reúnan en el centro del campo para dar comienzo al homenaje final. Distintos artistas también participan de la programación preparada para la noche en Núñez.

Messi cuenta con una camiseta especial para su despedida, con su nombre y el número 10 en dorado, en una jornada dedicada al futbolista que lideró las conquistas del Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

En la previa, la AFA difundió un video que destacó su legado más allá de los goles y los títulos. “Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno, capitán”, escribió la entidad al compartir la pieza.