Ja Morant rompió el silencio tras el escándalo en un club nocturno

"He cometido un grave error. Puedo ver la imagen que he pintado de mí mismo con estos errores recientes. En el futuro, voy a mostrar a todo el mundo quien es Ja en realidad, de que va lo mío y cambiar la narrativa que todos tienen", dijo el base en una nota que concedió a la cadena ESPN.

Ja Morant posó con un arma de fuego en su último Live de IG luego de que fuera denunciado.mp4

"Esa pistola no era mía. No es quien soy. No apruebo ningún tipo de violencia, pero tomo responsabilidad plena por mis acciones", explicó.