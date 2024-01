Javier Mascherano podría perder otra pieza clave antes del Preolímpico

El entrenador de la Selección argentina sub 23 se mantiene expectante por lo que podría suceder con el goleador de Vélez Santiago Castro. Bologna lo quiere ya y está a punto de comprarlo.

Difícil. Javier Mascherano podría perder otro jugador del Sub 23 antes de comenzar el Preolímpico.

"No sé si Javier Mascherano está al tanto de la negociación, pero si Bologna lo compra, no sé si Santi tendrá que renunciar a la Selección" , explicó el presidente de Vélez en diálogo con DSports Radio.

Vélez recibió una oferta cercana a los 10 millones de euros por el futbolista de 19 años, pero el mismo Berlanga había manifestado que dicha propuesta era "insuficiente". Además, la intención del presidente era retenerlo hasta "junio o julio por un tema deportivo".

Sin embargo, ante la negativa del conjunto de Liniers, Bologna estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión de 10 millones de euros para llevárselo.

Castro está concentrado con el seleccionado Sub-23 en el predio de Ezeiza, en plena preparación de cara al Preolímpico de Venezuela, que comenzará el próximo sábado. Y, según confirmó el titular de Vélez, la intención de Bologna es sumarlo cuanto antes a su plantel, por lo que, de concretarse la venta, no podría disputar el Preolímpico.

"Bologna nos manifestó que lo necesitan ya y ese 'ya' para mí involucra que no juegue en la Sub 23", aseguró.

Si finalmente se confirma la baja de Castro, su caso se sumaría al de Julián Malatini, ex Defensa y Justicia, quien fue vendido en este mercado a Werder Bremen de Alemania. Su nuevo equipo decidió no prestarlo para disputar el Preolímpico, pese a que era uno de los convocados por Mascherano.

La operación generó el descontento de la AFA que publicó un duro comunicado en señal de repudio tanto a su representante como a Defensa, que decidieron de "manera unilateral negociar la transferencia del deportista sin, además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación".

Por este motivo y, dado que no existe la posibilidad reglamentaria de reemplazarlo, Argentina afrontará el torneo con un futbolista menos.

"No es la intención del chico dejar la Selección. Pero si el Bologna lo compra y decide llevarlo ya, es un tema entre el club y el jugador y no nuestro. Desde Vélez no vamos a presionar a nada", agregó Berlanga con respecto a la situación de Castro.

Y, sobre el perjuicio que le generaría a Vélez la salida del delantero, el presidente lamentó: "Todos piensan en Bologna, en el chico y en la familia, pero nadie piensa en Vélez. Nosotros cuidamos los intereses del club".

En Liniers buscan un nuevo refuerzo

Por otro lado, Berlanga también ratificó el interés de Vélez por el defensor Facundo Garcés: "Hace rato manifestamos nuestro interés al chico y al representante, pero dijeron que tenían el deseo y pensamiento de ir a Europa. Después nos enteramos que se había caído lo de Alavés, consultamos y le dijimos que quedábamos atentos".

Vélez enfrentará este miércoles a Belgrano de Córdoba por la serie Río de la Plata, que se desarrolla en Uruguay con equipos de Argentina, Brasil, Perú y Chile. El encuentro se celebrará en el Estadio Luis Franzini a las 19:30, con televisación por la aplicación Star+.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros, jugará su tercer encuentro en la serie luego de perder ante Cerro (0-1) y golear a River (4-1), ambos de Uruguay.