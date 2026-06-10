Portugal llega al Mundial 2026 con más dudas que certezas luego de la victoria contra Nigeria + Agregar ámbito en









La selección de Cristiano Ronaldo salió victoriosa en el amistoso de esta tarde, pero el resultado no dejó tranquilos a los hinchas locales.

La selección portuguesa, de Cristiano Ronaldo, ganó pero no convenció en la previa del Mundial 2026

Portugal le ganó 2 a 1 a Nigeria, esta tarde en el estadio Leiria, y ya están listos para armar las valijas de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en dónde buscarán conseguir su primera estrella de la mano de Cristiano Ronaldo y compañía. Los portugueses debutarán en el certamen mundialista frente a República Democrática del Congo, el miércoles 17 de junio.

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El encuentro comenzó con la selección lusa siendo dominante y llegando varias veces al arco rival, mientras que los nigerianos, que no participarán en este certamen mundialista, perdían el mediocampo con mucha facilidad y no encontraban acomodarse. Las consecuencias de esto llegaron al minuto 23, cuando Pedro Neto recibió un pase de Diogo Dalot dentro del área y el extremo metió la pelota en el palo izquierdo de Maduka Okoye que poco pudo hacer.

Tan solo 14 minutos después, llegaría la sorpresa en el estadio que fue inaugurado para la Eurocopa de 2024, debido a que en una contra Akor Adams recuperó la pelota, dejó a dos defensores en el camino y, tras un buen pase de Moses Simon, remató al palo izquierdo de Diogo Costa y puso el 1 a 1 parcial.

Ya en el segundo tiempo, Roberto Martínez decidió hacer 9 cambios pero mantuvo a Cristiano en la cancha, quién se cansó de tener oportunidades para marcar el segundo gol del equipo y, sin embargo, no estuvo fino en cuanto a la puntería. Aun así, quien sí estuvo afilado fue Francisco Conceição, que entró en el tiempo complementario y a los 75 minutos, en su primer y único tiro al arco, se la mandó a guardar a Okoye tras un remate cruzado desde la derecha. De esta forma, sentenció el 2 a 1 final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sporttvportugal/status/2064822683246760122&partner=&hide_thread=false FRANCISCO CONCEIÇÃO À SUA MANEIRA



Portugal novamente na frente #sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #JogodePreparação #Portugal #Nigéria pic.twitter.com/1gjnTXp7oe — sport tv (@sporttvportugal) June 10, 2026 Con la victoria de por medio, el público portugues no se fue con las sensaciones esperadas a casa, al anhelar un resultado mucho más abultado del que se dio. Mismo clima con el que se fueron después de la victoria ante Chile por el mismo resultado, la semana pasada. Más allá de la falta de goles del equipo, también resuena la de Cristiano Ronaldo, que se cansó de hacer goles en el Al-Nasrr de Arabia Saudita, contribuyendo en 30 de ellos, y en la selección todavía no pudo demostrar la forma en la que llega. Los rivales de Portugal en el Mundial 2026 La selección comandada por Cristiano Ronaldo buscará su primera Copa del Mundo y comenzará su camino en el Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Vs RD Congo . Miércoles 17 de junio a las 14 horas

. Miércoles 17 de junio a las 14 horas Vs Uzbekistán. Martes 23 de junio a las 14 horas

Martes 23 de junio a las 14 horas Vs Colombia. Sábado 27 de junio a las 20.30 horas