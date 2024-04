Javier Milei elogió al Kun Agüero por defender la llegada de las SAD al fútbol argentino

El presidente de la Nación se volcó nuevamente a su cuenta de X para repostear un fragmento de un stream del ex delantero de Independiente y del Manchester City en el que está de acuerdo con el desembarco de capitales extranjeros para adquirir clubes argentinos.

El Presidente compartió un fragmento de una transmisión de streaming de Agüero junto a la frase "Este sí que la ve" , dado que el ex Independiente sostuvo que las SAD "podrían potenciar a los clubes argentinos" .

El Kun Sergio Agüero fue una vez más elogiado por el presidente de la Nación Javier Milei por pensar que las SAD pueden potenciar al fútbol argenitno.

Javier Milei apoyó al Kun Agüero por las SAD en el fútbol argentino

"Es lo que pienso y no me voy a callar. Los clubes deberían poder ser privatizados, pero eso no tiene que ser obligatorio. Los socios deberían decidir. Es fundamental", manifestó el Kun.