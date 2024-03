Sociedades Anónimas Deportivas: todos los caminos conducen a Avellaneda

El tema de las SAD no es nuevo ya que en 2017 el entonces presidente de la Nación Mauricio Macri, había instalado la idea de convivencia con las asociaciones civiles. Sin embargo, los estatutos de AFA y la entonces Superliga las impidieron y solo una reforma con mayoría en asamblea les abriría las puertas. Cosa que no sucedió.

Antecedente cercano

El 7 de febrero pasado, Scioli y Santillán se habían reunido en el Hotel Alvear con Nicolás Maya, responsable de adquisiciones del holding estadounidense 777 Partners, quien había sido contactado por el empresario FIFA Match Agent, Guillermo Toffoni, quien estuvo muy vinculado a la Selección Argentina hasta que entró en cortocircuito con el presidente de AFA, Claudio Tapia. En esa reunión se habló sobre el interés del honding en comprar un club de la Argentina, pero descartaban a Boca y a River.

El fondo norteamericano es accionista minoritario (8%) de Sevilla (España), controla el Genoa (Italia), el Red Star Paris (Francia), el Standard de Lieja (Bélgica), el Vasco da Gama (Brasil) y el Melbourne Victory (Australia). Además, lleva aportado unos 180 millones de dólares en Everton de Inglaterra, desde que cerró la compra del club hace cuatro meses y se quedó con el 94,1% del club.

Ofertas concretas

En más de una oportunidad Milei señaló que “Tenemos ofertas concretas. El Manchester City quiere comprar un club de Argentina, uno muy grande. Son dos clubes grandes de Inglaterra que estarían interesados en comprar clubes locales”.

Mansour bin Zayed.jpg Mansour bin Zayed , dueño del City Football Club está interesado en comprar un lcub argentino. River, Boca, Rackng y San Lorenzo, se niegan Sus vinculos con Carlos Tevez, el Kun Aguero y el macrismo, lo acercan a Independiente Manchester City

Obviamente, el titular de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia reunió en el predio de Ezeiza a los presidentes de los clubes para tratar el tema y fue rechazado por todos, menos por Talleres de Córdoba, que no envió representantes y que, en cubierto, funciona como una SAD.

En su guerra con la AFA, Milei redobló en su momento la apuesta y fue por más y los trató de “sucios” y de “mafia”. En pocas palabras dijo: "Si estuvieran limpios permitirían que haya competencia, pero como están sucios no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia es que no permiten la competencia. Si estás limpio no te molesta".

En los últimos días se volvió a la carga con que el City Footabll Group, propíedad del jeque árabe Mansour bin Zayed, quiere incursionar en la Argentina -como ya lo hizo en Uruguay comprando el Montevideo City Torque- ingresando en el paquete accionario de un club denominado “grande”,.

El fin de semana circuló la versión en las redes sociales que ese club era San Lorenzo pero el presidente Marcelo Moretti, desmintió una posible venta del club a manos del City Football Group.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario azulgrana respondió a un posteo del periodista Pablo Carrozza que señalaba que "El club grande que quiere comprar el City Football Group es San Lorenzo".

“Macri habló con Moretti y le pidió que apoyara las SAD. A cambio los árabes le darían el dinero para hacer la nueva cancha en Avenida La Plata. Se los dije en medio de la campaña. Moretti busca privatizar".

El presidente del Ciclón recogió el guante y no tardó en contestar: "Esta información es totalmente FALSA".

Descartado San Lorenzo, quedan cuatro equipos “grandes”. Sin embrgo, a Boca y a Rver hay que descartarlos de plano. El presidente xeneize, Juan Román Riquelme, durante la campaña utilizó como bandera para ganar las elecciones que fórmula opositora encabezada por Andrés Ibarra y Muricio Macri venía a privatizar el club, por lo tanto traicionaría sus propias palabras –y al socio- si decidiera vender el club a un holding.

En River, a pesar de cierto guiño no del todo convincente de su presidente Jorge Brito a las SAD, el club en su momento emitió un comunicado que decía: “Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga. El Club Atlético River Plate es una Asociación Civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y socias, que son el sustento de estos 122 años de Grandeza“, expresó la cuenta oficial del Millo.

Afuera –como diría Milei- San Lorenzo, Boca y River, quedan dos grandes. Deshojando la margarita y haciendo un poco de revisionismo histórico Racing ya fue gerenciado en su momento yno le fue nada bien. Además su actual presidente Víctor Blanco fue claro: “Racing no puede ser sociedad anónima, eso quedó claro en el estatuto del club. Nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol. Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien. Por pasado, presente y futuro, Racing ratifica su condición de asociación civil sin fines de lucro. Tal como está expresado en su Estatuto Social. El club es de los socios y las socias".

Conexión peligrosa

Descartado los 4 grandes, el única que queda es Independiente. Desde hace muchos años la política se fue incrustando en el seno del club de Avellaneda. Primero fue con los gremialistas Hugo y Pablo Moyano y desde diciembre del año pasado con el PRO, partido fundado por Mauricio Macri, un precursor de las llegadas de las SAD al fútbol argentino.

De esto surge la preocupación de la gente de Independiente. Es que el club tiene a dos integrantes del PRO en su seno: al jefe de Gabinete porteño y ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti, como presidente, y al diputado nacional Crisitan Ritondo en un cargo menor.

Además, el director técnico es Carlos Tevez, un hombre muy cercano, más que cercano, amigo de Mauricio Macri, de quien fue socio en el polémico negocio de los parques eólicos.

Otro dato es que el jeque Mansour bin Zayed, de Emiratos Árabes Unidos, lo llevó a jugar en 2009 al Manchester City.

Otro que apareció en escena feue Sergio “Kun” Agüero quien, también fue contratado por el mismo jeque en 2011 para jugar para el City, y que en la actualidad suele defender las ideas de la "libertad".

Además, al exjugador del “Rojo” apoyó a Tevez cuando surgió el conflicto entre el entrenador y el árbitro Pablo Dóvalo, tras el escandaloso partido entre Barracas Central e Independiente.

Aunque también se dice que Lanús es el club por el cual está interesado el City Footabll Club, todos los caminos conducen a Avellaneda. Más si se tiene en cuenta que Independiente tiene que pagar antes del 30 de junio casi u$s 4.700.00 (por el ecuatoriano Fernando Gaibor u$s 2.378.000 y por el uruguayo Gastón Silva (u$s 2.270.000) para no quedar inhibido en el mercado de pases de mitad de año. Además, el club debe cumplir con el compromiso de saldar una deuda por u$s 8.900.000 antes de fin de año.

Para colmo, las palabras de Grindetti no fueron muy alentadoras: “El club está en orden, pero no tenemos tanto dinero…”

Lo concreto es que a través del City Football Group o del holding estadounidense 777 Partners las SAD sobrevuelan amenazante el cielo del fútbol argentino.