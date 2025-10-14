Jorge Brito rompió el silencio: salió a bancar a Marcelo Gallardo y habló de la crisis de River







El presidente de River se refirió este mediodía a la delicada situación que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo, a su vez que le brindó su apoyo y aseguró estar convencido que podrán revertir el mal momento.

El River de Marcelo Gallardo lleva cuatro derrotas en fila en el Torneo Clausura. En medio del evidente mal momento que está atravesando el equipo, Jorge Brito, presidente de la institución, salió a apoyar al entrenador y explicar los motivos.

"Hay tres factores tienen mucho que ver con esto: la alta rotación de jugadores, los lesionados y las selecciones, todavía no hemos podido encontrar ese equipo que esperamos", enumeró Brito las causas del mal momento futbolístico.

"Claramente, cuando los resultados no están a la altura de lo esperado, es natural que los jugadores no estén a la altura de lo que esperamos en River", simplificó.

"Marcelo Gallardo es el máximo responsable de lo futbolístico. A pesar de esto, nadie, ni en la oposición están pensando en un cambio de técnico. La decisión de seguir o no, la tendrá Marcelo a fin de año", aseguró, remarcando que el camino es con Gallardo.

"Esto no se revierte solo desde la arenga o lo emocional. Tenemos jugadores con la capacidad de poder revertir esto", aclaró el presidente.

Además, se mostró confiado para lo que viene y pidió tranquilidad: "Estamos muy convencidos que esto lo vamos a revertir. Tenemos jugadores de mucha experiencia y jerarquía, y un técnico que también tiene mucha experiencia. En los momentos adversos es donde se conocen a las personas, se conocen a los jugadores y al cuerpo técnico verdaderamente". Por último, Brito le envió un mensaje al hincha: "Estamos muy unidos todos y confiamos que esto se va a poder revertir. Entendemos que cuatro derrotas consecutivas en el campeonato no es algo habitual en el mundo River, pero también es importante recalcar que estamos en un período de plena competencia".