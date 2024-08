Juegos Olímpicos: una clavadista falló en el salto, casi se lesiona y obtuvo un cero como calificación

Afortunadamente, la deportista de 25 años no sufrió lesiones por el incidente. Al salir de la pileta, la clavadista se retiró dialogando con su entrenador y caminó con total normalidad, aunque no pudo ocultar su frustración por lo ocurrido.

"Me golpeé los talones y los pies contra la plataforma", dijo Gibson al final de la competencia. "Tengo cortes a los lados y un gran moretón en el talón derecho, pero estaba decidida a continuar", explicó.

clavadista jjoo (2).jpg Captura de vídeo

La joven deportista continuó con su mensaje de aliento para otros deportistas, e incluso para sí misma: "Espero que cualquiera que esté mirando pueda ver lo que se siente levantarse y seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como uno quiere. Se trata de la pelea", manifestó luego del desalentador resultado.

"Obviamente, hoy no salió como quería, pero creo que puedes aprender y crecer de cada experiencia, y realmente espero que la próxima generación de atletas reconozca que incluso en los peores momentos puedes seguir luchando, puede caminar con valentía", siguió.

La clavadista olímpica busca tener un impacto positivo

Gibson estuvo a punto de retirarse de los clavados después de terminar en último lugar en los Juegos de Tokio 2021 en la competencia de trampolín sincronizado. Sin embargo, decidió volver al deporte y lograr un impacto mayor: "Decidí que no quería volver sólo por el deporte sino que quería tener un impacto más allá de mí misma", dijo la estadounidense de 25 años.

Bajo esta línea de pensamiento, la deportista se encuentra patrocinando a un niño en edad escolar en Kenia a través de Missions of Hope International, una organización sin fines de lucro, y esperaba que su experiencia olímpica pudiera arrojar luz sobre todo lo que hace el grupo. "Mi misión es que todos los niños de esa escuela sean patrocinados antes del final de los Juegos Olímpicos. Realmente espero que el coraje que mostré hoy tenga un impacto positivo en quienes me rodean", concluyó.

La deportista también decidió expresarse a través de las redes sociales luego de lo ocurrido, buscando hacer llegar este mensaje de superación ante las adversidades a las personas que la siguen: “Nuestro valor no está definido por un momento doloroso. Soy quien soy por el viaje que hice para llegar aquí. Y no dejaré que la vergüenza y el dolor de este momento me definan a mí y a mi valor”, escribió. En su cuenta personal, Gibson continúa compartiendo con los usuarios las distintas actividades que realiza durante su estadía en París.