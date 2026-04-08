Miembros de la barra brava de Colo Colo de Chile atacaron un micro en el que se transportaban hinchas de Boca que volvían a la Argentina.

Un micro con hinchas de Boca fue atacado a piedrazos en Chile

Miembros de la barra brava de Colo Colo de Chile atacaron un micro en el que se transportaban hinchas de Boca que volvían a la Argentina.

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La violenta escena se vivió luego del triunfo “Xeneize” como visitante ante la Universidad Católica , en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores .

El micro en el que se transportaban fue atacado en cuatro ocasiones durante el tramo que realizó en la ruta y se reportaron personas heridas, aunque aún no trascendió el número de afectados. La unidad finalmente pudo continuar su viaje hacia Mendoza.

La principal hipótesis es que el ataque sea un tipo de represalia por la agresión que recibieron hinchas del Colo Colo en el 2023, cuando sufrieron una situación similar después de querer colgar una bandera de su club frente al estadio Alberto J. Armando , más conocido como La Bombonera.

En las imágenes que se filtraron luego de este nuevo hecho de violencia que involucra a un equipo chileno, se pueden observar varios vidrios del micro rotos e incluso piedras clavadas en el frente del mismo.

Las agresiones se registraron en al menos cuatro oportunidades durante el trayecto y generó momentos de tensión entre los pasajeros.

Una de los ocupantes del micro compartió su testimonio en redes sociales tras el ataque. “No murió nadie de suerte, nada más”, relató.

Una previa marcada por la violencia

Antes del partido, hinchas de Boca fueron víctimas de un violento asalto en las inmediaciones del hotel donde se hospedó el plantel. El hecho ocurrió el lunes por la noche en la previa del partido ante Universidad Católica.

Según informaron medios locales, un grupo de siete delincuentes armados que vestían camisetas de Colo Colo interceptó a simpatizantes del Xeneize y les robó pertenencias personales mediante amenazas con armas de fuego.

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De acuerdo a lo publicado por AS Chile, los atacantes podrían estar vinculados a una barra, en lo que se interpreta como una posible “revancha” viejos antecedentes entre ambas hinchadas.