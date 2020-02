Chusovitina, la gimnasta más veterana que disputará un Juego Olímpico

Para Chusovitina, que mejorará su propio récord de “ancianidad” establecido en los Juegos de Río de Janeiro 2016, el primero fue el de Barcelona 1992, cuando sumó su primer oro por equipos, disciplina que le dio las mayores satisfacciones. Lo suyo podría considerarse un milagro pues la gimnasia suele ser dominada por los adolescentes, cuyos huesos en formación resultan mucho más flexibles y permiten forzar los límites al máximo. Pero eso no es escollo para Chusovitina, quien aseguró: “Amo la gimnasia y por eso cuando me preguntan por el retiro yo digo por qué no seguir entrenándome y compitiendo mientras el cuerpo me lo permita”.

“Si me frenase ahora creo que me arrepentiría por siempre”, agregó, en una entrevista concedida en Tashkent en la que admitió que estos Juegos de Tokio (del 24 de julio al 9 de agosto) serán “los últimos” de su carrera. Así se lo prometió a su familia, que además de ser su sostén es su mayor motivación para seguir adelante en pos de la gloria que, a nivel individual, debió esperar durante 16 años desde su participación en Barcelona ‘92.

Fue en los Juegos de Pekín 2008, cuando conquistó la medalla de oro mientras competía por Alemania, país al que se había mudado en 2002 para permitirle someterse a su hijo Alisher a un tratamiento más efectivo contra la leucemia. Aunque parezca extraño, Chusovitina no será la única que disputará su octavo Juego Olímpico en Tokio. El italiano Giovanni Pellielo, campeón mundial de tiro al vuelo que sumó plata en Atenas 2004, Pekín 2008 y Río 2016, también. A los 50 años, Pellielo intentará igualar ese récord de presencias olímpicas en poder de los hermanos italianos Raimondo y Piero D’Inzeo, que compitieron en equitación, y de la canoísta Josefa Idem, que compitió en dos ediciones por Alemania. Para lograrlo, primero deberá pasar el corte pues irá en busca de su boleto olímpico en los Campeonatos Europeos que se desarrollarán del 6 al 20 de mayo en Chateroux, Francia, y que otorgarán los últimos pasajes a Tokio.

Pero si de récord de longevidad se trata imposible no hablar del tirador letón Afanasijs Kuzminis, un profesor amante de la pesca que a los 73 años sigue activo y si logra clasificarse a los Juegos igualará al jinete canadiense Ian Millar, que en Londres 2012 disputó su décimo Juego Olímpico (pudieron ser 11 si los aliados de Estados Unidos no boicoteaban los de Moscú 1980), hoy entrena a su hija Amy, que ya participó en los de Río 2016. También Kuzminis pudo haber dicho presente en diez ediciones de no ser por el boicot ruso contra los Juegos de Los Ángeles 1984, a modo de respuesta del Kremlin a Estados Unidos por lo sucedido cuatro años antes en plena Guerra Fría.