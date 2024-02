Jugó en Boca y River, salió campeón en los dos y hoy está preso por abusar de su ahijada

En vísperas de un nuevo superclásico entre River y Boca , se nos vienen a la mente varios futbolistas que salieron campeones con las dos camisetas. Entre los más destacados, aparecen nombre como: Oscar Ruggeri , Jonatan Maidana , y Alberto Tarantini . Sin embargo no todos recordarán a Jonathan Fabbro , volante campeón del Apertura 2003 con el Xeneize y el Torneo Final 2014 y Superfinal 2014 con el Millonario.

Destacado en la categoría 82, Fabbro inició su carrera como futbolista en Argentinos Juniors , donde hizo inferiores durante nueve años. Sin oportunidades en la primera del Bicho, le surgió la chance de ir a probarse al Betis de España y la aprovechó. No jugó en el cuadro Andaluz y se fue al Mallorca del mismo país. Allí si pudo debutar, pero no destacó en los cinco partidos que disputó y regreso a probar suerte en Argentina.

Cuando Carlos Bianchi volvió a ser el entrenador del club de la ribera en 2003, Fabbro no fue tenido en cuenta por el Virrey y se fue a Once Caldas de Colombia. Ya en tierras cafeteras el enganche pudo cobrar venganza con el Xeneize, ya que en 2004, su equipo venció en la final de la Copa Libertadores a Boca. Si bien no disputó minutos en la final, formaba parte del plantel.