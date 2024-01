Fue íntimo amigo de Maradona, pasó de Boca a River, y estuvo preso dos veces: hoy tiene un gimnasio

carlos randazzo y maradona.jpg Una de las amistades más reconocidas de Maradona en el ambiente del fútbol.

"A Diego lo conocí porque en distintos reportajes decía que quería ser amigo mío, que me quería conocer. Un día nos llamaron para hacer una publicidad juntos y esa misma noche salimos, desde ahí nos hicimos muy amigos", reveló en una entrevista con TyCSports. "Yo le digo tenés que conocerlo a Guillermo, es un tipo serio y también le gusta salir de noche", agregó

"Yo no quería irme así que pedí una locura de plata para que me digan que no, pero me la dieron y no tuve otra opción que irme rumbo a La Paternal. Cuando se enteró estuvo un año sin hablarme, hasta me acuerdo que me ofreció él mismo darme la misma plata que me daba Argentinos para que me quede, lamentablemente ya estaba todo hecho y yo no podía tirar la operación para atrás", comentó.

maradona y randazzo.avif Entrenando con Diego.

El único jugador en la historia en pasar de Boca a River y después volver

Randazzo desafió las leyes no escritas del fútbol argentino al convertirse en el único jugador que transitó entre Boca y River, regresando incluso al cuadro azul y oro después de haber vestido la camiseta del acérrimo rival. En el medio fue convocado a la Selección Nacional por César Luis Menotti.

En 1982 se fue a River donde metió apenas dos goles en 17 partidos. Y cuando parecía que su carrera se moría, pegó la vuelta a Brandsen 805 en 1983.

Carlos Randazzo River.jpg No le fue bien en River, pero le sirvió para quedar en la historia.

Se quedó hasta el Metropolitano 1984, pero su nivel y su producción goleadora ya no eran las mismas, sus gustos por la noche y los excesos eran un secreto a voces. Por estos motivos, a los 25 años decidió colgar los botines. Su carrera incluyó pasos por Racing, Defensa y Justicia y Guaraní Antonio Franco, donde no pudo mantener su nivel con el paso del tiempo.

Dos veces preso y su intento por volver al fútbol

Con el transcurrir de los años su figura seguiría en las primeras planas de los diarios, pero no en la sección deportiva, sino en la policial.

La vida de Randazzo se vio empañada por episodios controversiales que lo llevaron tras las rejas en dos ocasiones. En 1993, fue detenido acusado del homicidio del empresario Virgilio Escobar, estuvo preso durante 11 meses en Caseros, donde recibió la visita de Maradona. Absuelto en el juicio, intentó rehacer su vida y se fue a vivir al sur.

randazzo preso.jpg Dice haber leído más de 200 libros en prisión.

Más tarde, su nombre se vinculó a un caso de tenencia de estupefacientes en 2005, en San Martín de los Andes. Tras el juicio oral, fue dejado en libertad. En el medio, tuvo un intento de volver a jugar que no prosperó, en Barracas Central.

Su nueva vida

A pesar de las adversidades, Randazzo, hoy con 64 años, logró obtener lecciones de sus experiencias tumultuosas. Después de su última detención, optó por retirarse de los focos mediáticos y tiene varios trabajos, desde la apertura de un gimnasio en Villa La Angostura hasta la venta de artesanías.

Es padre de siete hijos con cuatro mujeres distintas y se reconoce como un papá presente.