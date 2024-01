Compartió cancha con Messi, Maradona y el Dibu Martínez, jugó en la selección y hoy vende verduras y garrafas

En aquel plantel, Gonzalo se dio el lujo de compartir vestuario con Emiliano "Dibu" Martínez y con Nicolás Tagliafico, que ya asomaban en Independiente y Banfield respectivamente.

Olid Apaza, Messi y Maradona, todos en la misma cancha

Al mismo tiempo que el plantel Sub 17 se preparaba para la cita mundialista en Nigeria, la Selección Mayor se entrenaba para el Mundial de Sudáfrica 2010 y todos los miércoles los juveniles practicaban fútbol con el primer equipo. Allí el mediocampista tuvo una oportunidad de la que casi nadie puede alardear: poder compartir cancha con Lionel Messi, figura máxima de aquel plantel y con Diego Armando Maradona, que se encontraba transitando su experiencia como director técnico.

Maradona y Messi en entrenamiento.avif Una gran camada de sparrings tuvo la suerte de cruzarse a los dos mejores de la historia en los entrenamientos.

"Nosotros llegábamos al entrenamiento y nos saludaban uno por uno. Era una locura. El Diego era el árbitro del partido. Jugábamos con Messi, estaban todos. En ese momento, yo no tenía celular, me acuerdo que tenía Nextel y no pude grabar nada ni sacarme una foto", expresó en una entrevista con Infobae.

La categoría 92 de River y su corta carrera profesional

Por si no fuera suficiente para una carrera tan corta, formó parte de la destacada categoría ‘92, ganadora de cinco títulos en las divisiones inferiores, y que tenía a grandes jugadores que triunfaron en primera como Erik Lamela, Rodrigo Rey y Leandro González Pirez, entre otros.

Gonzalo Apaza.jpg Forjó una gran amistad con Erik Lamela, jugador trascendente en Europa.

Si bien disputó partidos en reserva y compartió concentraciones con el plantel de primera, nunca se afianzó en el primer equipo y tuvo que buscar lugar en el ascenso. Jugó en Deportivo Merlo, Defensores de Belgrano, San Miguel y Defensores de Cambaceres, donde finalmente decidió colgar los botines.

Olid Apaza.JPG En 2014 fue refuerzo de Cambaceres.

Cómo decidió retirarse del fútbol y su vida actual

"En Cambaceres, me di cuenta que no iba a vivir del fútbol. Y el ambiente tampoco era lo que más me gustaba. Un miércoles en cancha de Laferrere jugué el último partido con Cambaceres, lo llamé a mi viejo para decirle que no me iba a dedicar más al fútbol, me bancó en la decisión", comentó acerca de su fugaz retiro del deporte.

Actualmente, con 31 años, se dedica al reparto de verduras en mercados, restaurantes y bares y también a la venta de garrafas. Aunque quizás no fue lo que anhelaba de niño, parece haber encontrado un lugar seguro lejos de la exposición y los flashes.