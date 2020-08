Por la eliminación en Champions, Juventus echó a su DT y contrató a una leyenda

El exjugador campeón mundial en 2006 vistió ya los colores de la Juventus cuatro temporadas (2011-2015), pero no tiene experiencia como entrenador. Hace apenas diez días había sido nombrado técnico del equipo Sub 23 de los turineses.

Su nombramiento sorpresa llega menos de 24 horas después de la dolorosa eliminación de la Juventus ante el Lyon en los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Durante sus cuatro temporadas en el medio del campo de la Juventus, Pirlo ganó otros tantos Scudetti, una Copa y dos Supercopas. Hoy comienza un nuevo capítulo de su carrera en el mundo del fútbol: de Maestro a Míster", escribió la Juventus en su comunicado.

"La decisión se toma sobre la convicción de que Pirlo tiene todo lo necesario para dirigir, ya desde su debut en los bancos, a un equipo experimentado y talentoso, para obtener nuevos éxitos", explicó el conjunto bianconero.

Thank you for everything, Mister Sarri.