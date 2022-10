Desde el PSG desmienten que Mbappé quiera marcharse tras el Mundial

"Estoy con Kylian todos los días y jamás me dijo que quiere irse en enero", afirmó Campos, vinculado al campeón mundial desde que éste tenía 14 años.

"No existe una sola declaración del futbolista en ese sentido, son rumores de la prensa que resultan muy graves cuando circulan antes de un partido de la Champions League", explicó Campos, en alusión a las versiones que se conocieron previo al empate en un gol del PSG con Benfica en el Parque de los Príncipes.

Mbappé, que convirtió de penal el tanto que puso en ventaja al equipo de Christophe Galtier y en el que no jugó por precaución el argentino Lionel Messi, "no habló con nadie respecto de su deseo de dejar el club en enero. No lo hizo conmigo, ni con el presidente (del PSG), Nasser Al-Khelaifi", reiteró Campos.

"Por eso quiero desmentir claramente esa noticia", agregó el director deportivo, a pesar de lo cual la prensa deportiva insistió en afirmar que Mbappé está molesto porque el club no incorporó un delantero con características similares a las del polaco Robert Lewandowski, que firmó con Barcelona tras dejar Bayern Munich, que le permitirían a él jugar con más libertad en ataque.

Según el entorno del futbolista, citado por "Le Parisien", Mbappé se siente más cómodo cuando juega con la selección campeona del mundo entrenada por Didier Deschamps y en la que Olivier Giroud lo hace como delantero central.

El mismo periódico señala que el goleador tampoco tiene una buena relación con algunos compañeros de equipo en PSG, como el brasileño Neymar, con quien mantuvo algún entredicho en el inicio de la temporada y con el cual -según las mismas fuentes, prácticamente no se habla.