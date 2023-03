La AFA deberá pagarle millones a un árbitro que fue vetado por Beligoy

Salado Paz forma parte del Sindicato de Árbitros de la República Argentina (SADRA) y no de la Asociación de Árbitros de la Argentina (AAA) , comandada por Federico Beligoy , por lo que comenzó a ser apartado de la actividad.

"Empecé dirigiendo, como árbitro principal. Como no les gustaba mi altura, me dediqué a ser asistente. En 2019 estaba jugando en la Primera Nacional, todos los partidos en Buenos Aires, con buenas posibilidades de ascender hasta que vino todo este problema y me empezaron a mandar al Federal A. En 2021 sólo dirigí dos partidos y nunca más", expresó el juez en declaraciones a Clarín.