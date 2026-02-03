Allanaron oficinas de X en Francia por una investigación sobre pornografía infantil y deepfakes

Se investiga una la presunta complicidad en la difusión de imágenes junto a otros delitos. La Fiscalía solicitó entrevistar a Elon Musk y otros empleados de la empresa.

Entre los cargos que se investigan figura una una complicidad de difusión de imágenes pornográficas de menores e imágenes manipuladas de contenido sexual explícito.

La Justicia de Francia allanó este martes las oficinas de la plataforma de la red social X , como parte de una investigación preliminar sobre una serie de presuntos delitos, incluida la difusión de pornografía infantil y deepfakes. La causa comenzó en 2024 y considera entrevistar a figuras de la firma, incluido el propio Elon Musk .

La investigación fue abierta en enero del año pasado por la unidad de ciberdelitos de la fiscalía, según el comunicado. Así, se está investigando la presunta "complicidad" en la detención y difusión de imágenes pornográficas de menores, imágenes manipuladas de contenido sexual explícito.

Además, los fiscales presentaron una solicitud para realizar "entrevistas voluntarias" con el magnate y presidente de la red, Elon Musk, y con la directora general de X desde 2023 hasta 2025 Linda Yaccarino .

Las entrevistas están programadas para el 20 de abril y también se citó a los empleados de la plataforma para esa misma semana, para declarar como testigos. De momento, un portavoz de X no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, indicó AP .

En un mensaje publicado en X, la fiscalía de París confirmó los registros en curso y anunció que dejaría la plataforma, al tiempo que instaba a sus seguidores a unirse a otras redes sociales.

"En esta etapa, la conducción de la investigación se basa en un enfoque constructivo, con el objetivo de garantizar finalmente que la plataforma X cumpla con la ley francesa, ya que opera en el territorio nacional", manifestaron los fiscales en un comunicado.

La investigación se abrió inicialmente tras los informes de un legislador francés que alegaba que los algoritmos sesgados en X probablemente habían distorsionado el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos.

La Unión Europea investiga a la red social X por desnudos falsos creados con IA y endurece su pulso contra las plataformas

La Comisión Europea abrió una nueva investigación contra la red social X, propiedad de Elon Musk, por la generación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial, incluidas representaciones de mujeres y menores desnudos, y advirtió que reforzará los controles para garantizar la protección de los usuarios y el cumplimiento de las normas digitales vigentes.

El Ejecutivo comunitario anunció que el procedimiento se centra en el funcionamiento de Grok, el asistente de inteligencia artificial integrado en X, que permite crear imágenes falsas de desnudos a partir de fotografías reales. Según Bruselas, esta práctica podría violar las obligaciones que impone la Ley de Servicios Digitales (DSA), que exige a las plataformas proteger a los usuarios frente a contenidos ilegales y dañinos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue tajante al explicar el alcance de la decisión. “Europa no tolerará comportamientos insensatos”, afirmó, y apuntó directamente a “las imágenes falsas de desnudos de mujeres y niños”. En la misma línea, sostuvo: “Nuestra posición es clara: no confiaremos el consentimiento ni la protección de la infancia a plataformas tecnológicas para que los vulneren y los moneticen”.