Un campeón del mundo fue denunciado por trata de personas y explotación laboral

La Justicia investiga a una figura del fútbol europeo y a su esposa tras una denuncia que describe condiciones laborales extremas y sin derechos para una familia extranjera.

La Justicia francesa investiga a Lucas Hernández , futbolista del PSG y campeón del mundo con Francia en 2018 , y a su esposa Victoria Triay tras una denuncia por trata de personas y explotación laboral presentada por una familia colombiana que trabajó en su residencia entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025.

El caso generó un fuerte impacto en el fútbol internacional. Según la denuncia, una familia compuesta por dos adultos y tres hijos habría sido empleada por la pareja sin contrato formal , con extensas jornadas laborales y sin acceso a derechos básicos.

De acuerdo con la presentación judicial, los denunciantes realizaban tareas de limpieza, cocina, vigilancia, conserjería y cuidado de niños. Las jornadas laborales, según la acusación, superaban las 80 horas semanales y se desarrollaban sin contrato, sin aportes sociales ni permisos legales de trabajo.

La abogada de la familia, Lola Dubois, sostuvo que los salarios se abonaban en efectivo y oscilaban entre 500 y 3.000 euros por semanas de hasta 84 horas. “Una familia entera se ve privada de sus derechos” , afirmó la letrada, quien calificó la situación como una conducta que “roza la esclavitud moderna”.

Según el testimonio recogido por Paris Match, el vínculo laboral comenzó cuando Triay contactó a la hija mayor de la familia mientras trabajaba como enfermera en Colombia. La mujer habría recibido la promesa de regularizar su situación migratoria en Francia en un plazo de seis meses. Luego, sus padres y dos hermanos se sumaron al trabajo en la residencia de Hernández.

La familia denunció que esas promesas nunca se cumplieron y que las condiciones laborales se volvieron cada vez más extenuantes. “Sin contrato de trabajo, no tienen derecho a prestaciones por desempleo ni a una cobertura adecuada de la seguridad social”, explicó Dubois, quien también afirmó que en febrero de 2025 los trabajadores firmaron acuerdos de confidencialidad y recibieron documentos de identidad presuntamente falsos.

lucas hernandez (3)

La denuncia agrega que, tras una discusión entre la hija y Triay en octubre de 2025, la familia recibió contratos laborales oficiales que establecían un régimen de 86 horas mensuales y un salario bruto de 1.029 euros. Para la abogada, esos documentos “se redactaron a última hora para intentar regularizar la situación”.

Durante ese período, la familia también se habría visto involucrada en un episodio de inseguridad. La hija aseguró que “arriesgamos nuestras vidas” por la pareja durante un intento de robo a la vivienda en diciembre de 2024, cuando su padre habría utilizado un arma para repeler a los intrusos.

La defensa del futbolista y su esposa

Consultado por Paris Match, el agente de Hernández, Frank Hocquemiller, señaló que el jugador y su pareja están “completamente desconcertados” por las acusaciones y que desconocían la existencia de la denuncia. En un comunicado difundido por el medio francés, Hernández y Triay expresaron: “Abrimos nuestro hogar y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigos, que buscaron nuestra amabilidad y por quienes sentimos un afecto genuino”.

lucas hernandez

La declaración agregó: “Los ayudamos, los apoyamos y les creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su situación. Esa confianza ha sido traicionada”. Además, negaron de forma terminante cualquier conducta ilegal y afirmaron: “Nunca actuamos con mala intención ni en desacato a la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, con dolor, que la compasión puede ser explotada”.

Qué dice la investigación

La pareja pidió prudencia mientras avanza el proceso judicial. “Este asunto se está tramitando ahora a través de los canales legales correspondientes, donde corresponde a los hechos, no a las narrativas que circulan en redes sociales. Exigimos decencia, moderación y respeto”, señalaron.

La fiscalía de Versalles continúa investigando el caso, que involucra a una figura destacada del fútbol europeo. Lucas Hernández se formó en el Atlético de Madrid, pasó al Bayern Múnich en 2019 y llegó al PSG en 2023. En la última temporada disputó 11 partidos oficiales con el club parisino.