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Sin previo aviso ni comunicado oficial, Boca sorprendió a sus hinchas al modificar el escudo del club en sus cuentas de redes sociales. Ya no tiene más estrellas.

La dirigencia de Boca sorprendió al cambiar el escudo del club en sus redes sociales

Boca sorprendió al renovar sin aviso las fotos de perfil de todas sus cuentas oficiales en redes sociales: reemplazó el emblema tradicional por el diseño que se utilizó durante los 120 años del club en 2025. El inesperado cambio de escudo generó repercusión inmediata entre socios e hinchas del club.

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En medio de un contexto movido a nivel institucional, mientras se espera por la aprobación del CNRT para poder ampliar la Bombonera, la dirigencia de Boca optó por una decisión que impacta directamente en su identidad visual.

image La actualización con el escudo Boca que viene usando en su camiseta titular desde mediados del año pasado. El mismo tiene el típico formato histórico, con los característicos colores “azul y oro”, aunque se destaca la ausencia de estrellas en su interior.

A diferencia de otras modificaciones, esta vez el club no acompañó el giro con comunicado. Esa ausencia de detalles alimentó especulaciones sobre el timing: algunos lo asocian a estrategias de merchandising, otros a una prueba para instalar la insignia antes de una presentación formal.

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