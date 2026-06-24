El Mundial de los récords: las 14 marcas que se rompieron en EEUU, México y Canadá

Con apenas dos fechas disputadas, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá rompió una docena de récords históricos, varios de ellos de la mano de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Cuáles son las marcas que ya fueron superadas y cuáles todavía pueden caer.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será recordado como la Copa del Mundo de los récords. Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la cabeza, en apenas dos fechas ya se quebraron unas 14 marcas y aún queda margen para más. Uno por uno, los registros que se rompieron y los que aún están vigentes.

El repaso por los logros de esta cita mundialista arranca con un dato novedoso. Por primera vez en su historia se lleva a cabo en tres sedes: estadounidenses, mexicanos y canadienses comparten el rol de anfitriones del certamen que se lleva a cabo en Norteamérica.

La apertura principal se llevó a cabo en México el jueves 12 de junio con Shakira como principal figura. Tras el show, los locales jugaron ante Sudáfrica en un partido que finalizó 2 a 0. También Canadá y EEUU tuvieron sus propias inauguraciones. La final se jugará en Nueva York el 19 de julio a las 14hs.

Otro dato que rompe con la historia reciente de la FIFA tiene que ver con la cantidad de equipos. En esta oportunidad compiten 48 selecciones de todos los continentes, a diferencia de las 32 de Qatar 2022 y de las 24 de EEUU 1994.

Ante la presencia de mayor cantidad de representantes, también habrá más partidos. Se jugarán en total 104 encuentros. En el territorio azteca estaban previstos que se lleven a cabo 13 partidos, misma cantidad que en Canadá. Estados Unidos es la sede con más enfrentamientos: 78 en total.

Asimismo, el Estadio Azteca se convirtió en el primer estadio en servir como sede en tres mundiales. La primera vez tuvo lugar en 1970, cuando albergó partidos como el inaugural y la final en la que Brasil derrotó a Italia por 4 a 1. También fue sede en 1986 con partidos históricos como Argentina ante Inglaterra, en el que Diego Maradona convirtió "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo", y la final de los de Carlos Bilardo ante Alemania. En esta oportunidad, abrió el Mundial 2026.

Messi Klose

Uno por uno, todos los récords del Mundial 2026

1 - Máximo goleador de los mundiales: Messi

Messi llegó a Estados Unidos con un registro de 13 goles tras convertir uno en Alemania 2006, no convertir en Sudáfrica 2010, anotar cuatro goles en Brasil 2014 y siete en Qatar 2022. Y en apenas dos partidos de la actual edición superó uno de los récords más importantes del Mundial de FIFA: el de máximo goleador histórico.

Con sus tres goles ante Argelia y el doblete frente a Austria alcanzó los 18 tantos y superó por dos el registro que tenía hasta ahora el alemán Miroslav Klose. Así llegó a la cima de la tabla que integran otros destacados futbolistas como el brasileño Ronaldo (15), Gerd Müller (14), Just Fontaine (13) y Pelé (12). Al acecho está Kylian Mbappé, que lleva cuatro en esta edición y registra un total de 16 goles.

2 - Más mundiales: Messi, Cristiano y Ochoa

En el torneo actual hubo más récords. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo "Memo" Ochoa se convirtieron en los primeros jugadores en estar presentes en seis mundiales.

El mexicano fue el primero en salir a la cancha, pero no tuvo minutos ante Sudáfrica. Además, jugó en cuatro copas. El rosarino, en cambio, superó ante Argelia la marca que compartía junto a Lothar Matthäus y los aztecas Rafael Marquez, Antonio Carbajal y Andrés Guardado. El portugués también estaba en el escalón de cinco mundiales e igualó a Messi frente a Congo.

Lionel Messi: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026

Cristiano Ronaldo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026

Lothar Matthäus: 1982, 1986, 1990, 1994, 1998

Antonio Carbajal: 1950, 1954, 1958, 1962, 1966

Rafa Márquez: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Andrés Guardado: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Manuel Neuer: 2010, 2014, 2018, 2022, 2026

Luka Modric: 2006, 2014, 2018, 2022, 2026

messi austria @seleccionargentina Con 18 goles, Messi es el máximo goleador en la historia de los mundiales. @afaseleccion

3 - Más partidos disputados en mundiales: Messi

Se podría decir que el Mundial 2026 será recordado como el de los récords de Messi. Ocurre que el astro argentino, en apenas dos fechas, quebró registros históricos. Tras ubicarse en la cima del ranking de mundiales disputados, ante Argelia también extendió aún más la cifra de más partidos que alcanzó en Qatar: actualmente lleva 28 jugados.

El capitán jugó tres en su debut en Alemania 2006; cinco en Sudáfrica 2010; siete en Brasil 2014, donde Argentina perdió la final ante Alemania; cuatro en Rusia 2018; siete más en Catar 2022 y suma dos en la edición de 2026.

4 - Más partidos ganados en mundiales: Messi

Por si fuera poco, Lionel Messi también destronó a Klose en otro de los récords que estaban en posesión el alemán: el de más partidos ganados. Llegó a EEUU con 16, uno por debajo del goleador teutón, y con los triunfos ante Argelia y Austria quedó por encima con 18.

Con Klose en el equipo, Alemania siempre alcanzó las semifinales y disputó dos finales. En Corea-Japón 2002 perdió ante la Brasil de Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, mientras que en Brasil 2014 se coronó precisamente ante la Argentina de Messi y Alejandro Sabella.

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El estadio entero rindiéndose a sus pies.



Disfrutemos el camino, que el dueño del juego sigue con hambre de gloria pic.twitter.com/nTEkv24r6u — Selección Argentina (@Argentina) June 22, 2026

5 - Más minutos jugados en mundiales: Messi

De la mano con el registro de partidos disputados y ganados, Messi también extendió en este Mundial el récord de más minutos jugados que logró en Qatar 2022. El rosarino había llegado a la final frente a Francia con escasos 23 minutos restantes para superar a Paolo Maldini. Y lo alcanzó en el momento en que convirtió el penal que abrió el partido.

Con sus dos presencias ante Argelia y Austria, el capitán del seleccionado amplió la diferencia y llegó a 2.489 minutos totales disputados a sus casi 39 años, una cifra nunca antes vista en la historia de la Copa del Mundo.

6 - Más partidos consecutivos convirtiendo en mundiales: Messi

El lunes, además de superar a Klose como el máximo goleador de los mundiales, Messi también igualó al francés Just Fontaine y al brasileño Jairzinho como los únicos futbolistas de la historia en marcar en seis partidos consecutivos de las copas del mundo.

El rosarino inició la marca en Qatar 2022 frente a Australia, continuó ante Países Bajos, siguió frente a Croacia y cerró aquel mundial convirtiendo dos en la final ante Francia. Y en esta ocasión extendió la racha ante los argelinos y luego frente a los austríacos.

A diferencia del argentino, tanto el francés como el brasileño lo lograron en una edición. El primero durante Suecia 1958, torneo en el que se coronó como el máximo artillero con 13, cifra que aún sigue imbatible. El segundo, en México 1970, con 7 goles en seis partidos.

messi historico Messi celebra su segundo gol ante Austria. @seleccionargentina

7 - Más penales pateados en mundiales: Messi

El capitán del seleccionado de Lionel Scaloni también registra la mayor marca de penales pateados en la historia de los mundiales con 7. Con el de Austria superó al inglés Harry Kane, que por el momento se quedó con seis.

El argentino pateó su primer penal frente a Islandia en 2018. Luego, en Qatar, le tocó frente a Arabia Saudita y Polonia en fase de grupos, contra Países Bajos en cuartos de final, ante Croacia en la semifinal y frente a Francia en la final. Y ahora ante Austria.

messi austria captura El capitán argentino, Lionel Messi, se lamenta tras el penal errado ante Austria. Captura TV TyC Sports

8 - Más penales errados en los mundiales: Messi

Pero no todo es positivo. El capitán albiceleste también registra un récord que ningún jugador quisiera tener. Es el jugador que más penales falló en la historia de la Copa del Mundo.

Con el penal errado ante Austria, registró tres fallas desde los doce pasos: las anteriores ocurrieron durante Islandia, en el debut del mundial de Rusia 2018, y frente a Polonia, por la fase de grupos de Qatar 2022.

9 - Argentina, la selección con más penales errados

Al récord de Messi lo acompaña Argentina, que tiene el registro de más penales errados en la historia de la Copa del Mundo. Con el de Austria, la selección nacional alcanzó los cinco tiros desde los doce pasos que no terminaron en gol.

cristiano 2026 Cristiano Ronaldo festejó por duplicado en la victoria 5 a 0 ante Uzbekistán.

10 - Jugador más longevo en anotar dos goles en un partido de Mundial: Cristiano Ronaldo

En el encuentro de Portugal ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo también dio la nota en cuanto a récords: se convirtió en el jugador más longevo en anotar un doblete en un partido de Copa del Mundo con 41 años y 138 días. La selección lusa ganó por 5 a 0 luego de un magro comienzo con empate ante Congo.

El capitán portugués dejó atrás la marca que había conseguido Lionel Messi en este Mundial. El astro rosarino había anotado dos goles ante Austria con 38 años y 363 días.

11- Primer futbolista en anotar goles en seis mundiales: Cristiano Ronaldo

Con sus goles ante Uzbekistán, el portugués no solo dejó atrás la sequía de diez partidos sin convertir en certámenes internacionales sino que también rompió otro récord al ser el único jugador en convertir goles en seis ediciones mundialistas.

El luso lleva anotando goles desde su debut mundialista en Alemania 2006. Bajo la dirección técnica de Luiz Felipe Scolari, más conocido como Felipao, en aquel año convirtió un tanto, aunque tuvo actuaciones destacadas en el camino de Portugal hacia el cuarto puesto. Luego anotó otro en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y uno en Qatar 2022.

Curazao Cuenta de X: @TheBlueWaveFFK La selección nacional de Curazao. Cuenta de X: @TheBlueWaveFFK

12 - Nación más pequeña en participar de un Mundial: Curazao

En la vigesimotercera Copa del Mundo, la FIFA amplió los cupos de selecciones participantes. Con 48 selecciones, 16 más que en Qatar, el Mundial actual dio lugar al debut de nuevos países, algunos más modestos que otros. Uno de los que está dando sus primero pasos es Curazao, que además de dar hablar por su empate ante Ecuador, también se llevará el récord de ser la Nación más pequeña en participar de un Mundial.

La isla caribeña cuenta con una población de 150 mil habitantes. Es un país autónomo, con Constitución propia, pero que forma parte del reino de los Países Bajos, motivo por el cual en el partido ante los ecuatorianos estuvieron presentes el rey Guillermo y la reina Máxima. En el seleccionado apenas un jugador es nacido en territorio caribeño: Tahith Chong.

Islandia, con una población de 350 mil personas, era hasta la edición pasada el país más pequeño en jugar un Mundial. Cabo Verde, otro de los debutantes, cuenta con 529 mil habitantes.

Dick Advocaat

13 - Entrenador más longevo: Dick Advocaat

También es un torneo histórico para los entrenadores. Dick Advocaat, seleccionador de Curazao se convirtió en el entrenador de mayor edad de una selección nacional en un Mundial cuando dirigió en el debut contra Alemania a los 78 años y 260 días.

Durante la actual Copa del Mundo, el récord cambió de manos tres: primero lo consiguió el seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos (74 años y 63 días) en el primer partido contra México el 11 de junio. Horas después pasó a manos del técnico de República Checa, Miroslav Koubek (74 años y 284 días) para finalmente recaer en Advocaat.

Advocaat nació en Países Bajos en 1947. A lo largo de su extensa carrera como entrenador, dirigió en tres oportunidades a la Naranja Mecánica: 1994-1994, 2002-2004 y 2017. Entre sus logros se destacan haber llevado al seleccionado neerlandés a las semifinales de EEUU 1994 y a la Eurocopa 2004, aunque nunca pudo pasar de esa fase.

14 - Mil partidos de la Copa del Mundo en 2026

Durante el Mundial 2026 también se alcanzó una cifra que quedará para el recuerdo. En la victoria de Japón por 4 a 0 ante Túnez el 20 de junio se llegó a los mil partidos en la historia del torneo. La Copa del Mundo inició en 1930, con Uruguay como sede y con dos partidos en simultáneo: Francia venció 4 a 1 a México y Estados Unidos se impuso por 3 a 0 ante Bélgica. El torneo culminaría con una victoria de Uruguay ante Argentina en la final.

pelé mundial 1970

Los récords vigentes