La Federación Inglesa imputó a un futbolista brasileño por apuestas ilegales

"Estoy extremadamente sorprendido y molesto de que la FA haya decidido acusarme", dijo en un comunicado tanto en Instagram como en X. "Durante nueve meses, he cooperado con cada paso de su investigación y he proporcionado toda la información que he podido", agregó el futbolista.

"Niego todos los cargos en su totalidad y lucharé para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios", cerró Paquetá su descargo.