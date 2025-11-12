Cuándo y contra quién jugará la Selección argentina Sub 17 por los 16avos de final del Mundial de Qatar







El equipo dirigido por Diego Placente ya tiene rival para el primer cruce de la Copa del Mundo de Qatar.

Cuándo y contra quién jugará la Selección Argentina Sub-17 por los 16vos de final del Mundial

La Selección Argentina Sub-17 terminó como el mejor seleccionado de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, por lo que enfrentará en 16vos de final al peor de los clasificados en el tercer puesto: México.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El conjunto de Diego Placente logró tres victorias en tres partidos, con una contundente goleada 7-0 ante Fiji en el cierre de la etapa inicial.

Estos buenos rendimientos le permitieron al conjunto nacional ser el mejor de todos los seleccionados, en el marco del renovado formato con 48 equipos.

Si Argentina supera los 16avos, jugará en octavos contra el ganador de Portugal vs Bélgica.

Cuándo juegan Argentina vs México por el Mundial Sub-17 El encuentro se disputa este viernes 14 de noviembre desde las 11.45 horas de la Argentina

Cómo ver en vivo Argentina vs México por el Mundial Sub-17 El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable TV Pública y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.