La fiscalía pidió el sobreseimiento de Gonzálo Montiel en la causa por abuso sexual

La fiscalía pidió el sobreseimiento de Gonzalo Montiel: cuáles fueron los argumentos

"La víctima, cuando hace referencia al hecho, no lo puede hacer en forma circunstanciada. Y si bien ella explica por qué no pudo hacerlo y que esto por sí solo no invalida sus dichos, lo cierto es que, aún haciendo el análisis bajo una mirada de género, este testimonio desguarnecido de detalles u otros datos que posibiliten su verificación, no puede imponerse por sí solo a un nutrido cúmulo probatorio que lo contrarrestan", explicó Brogna.