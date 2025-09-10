La Fiscalía solicitó levantar la clausura del estadio de Independiente

La medida tenía carácter de transitoria, luego de los incidentes ocurridos durante la Copa Sudamericana. Ahora, será el juez José Luis Arabito quién deberá definir el futuro del estadio.

El fiscal de la UFI N°4 de avellaneda, Mariano Zitto, solicitó levantar la clausura del Estadio de Independiente , que fue implementada a través de una medida cautelar, luego de lo que fueron los i ncidentes por el partido de Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile. Tras el pedido formal, el Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda-Lanús , José Luis Arabito, deberá expedirse sobre la solicitud.

En detalle, la suspensión del estadio de Independiente había sido solicitada por el Juez el pasado 22 de agosto. Además, la Justicia también había determinado la creación de la "Comisión Técnica Evaluadora" - con representantes de los diferentes sectores involucrados - para prevenir la ocurrencia de nuevos episodios de violencia. Luego de alcanzar los acuerdos necesarios en materia de seguridad, el fiscal a cargo de la situación resolvió requerir dejar sin efecto sobre la cautelar.

Según el documento judicial al que tuvo acceso este medio, luego de los incidentes, se había dispuesto - a través de Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) - la creación de una "Comisión Técnica Evaluadora" que llevó adelante diferentes reuniones en la que participaron los distintos sectores involucrados en la organización de eventos deportivos, con el objetivo de revisar las medidas de seguridad tomadas, evaluar los "yerros" en la prevención de delitos y evitar la ocurrencia de nuevos episodios de violencia.

Ante esto, la dirigencia del Club Atlético Independiente - dirigida por Néstor Grindetti - presentó ante la Justicia, el pasado 28 de agosto, el "Plan Operativo de Seguridad". Tras varios intercambios, todas las partes dieron conformidad al plan y su compromiso absoluto de que "lo ocurrido no vuelva a reiterarse".

El documento, de 40 páginas, delinea una propuesta que enmarca las "áreas que se coordinarán y actuarán" frente a incidentes que pongan en riesgo "tanto al espectáculo como la integridad física de los espectadores", uno de los puntos que fallaron durante las agresiones que comenzaron desde la parcialidad visitante y concluyeron con la respuesta de parte de la barrabrava de Independiente.

grindetti dirigencia independiente El club presentó un "Plan Operativo de Seguridad" para futuros eventos deportivos.

El acuerdo fue consensuado por el titular de la APREVIDE, Guillermo Cimadevila, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y las dirigencia del club, representada en Grindetti.

En la solicitud formal, la Fiscalía recordó que "el motivo de clausura solo fue en el convencimiento de la urgencia de contar - de cara al futuro - con un mejor plan de prevención que permita que la concurrencia al Estadio no sea solo un motivo de alegría familiar en el aliento y el amor a su club y no un acto de valentía o supervivencia frente a pocos que con el terror callan los cánticos y gritos de fervor de decenas de miles de personas".

Así, se espera que Arabito, Magistrado de la Jurisdicción, deje sin efecto esta misma tarde la cautelar que rige sobre el Estadio. Desde Independiente, esperan por la confirmación, de cara a contar con su público para el próximo partido de local, que tendrá lugar el sábado 16:45.

El mensaje del plantel de Independiente por la descalificación de la Copa Sudamericana

Si bien el levantamiento de la clausura sobre el Estadio es una buena noticia para el club de Avellaneda, las repercusiones de los incidentes vividos en el encuentro ante la U. de Chile fueron un fuerte cimbronazo que todavía resuena entre las paredes de las oficinas de Mitre 470.

Es que, tras lo ocurrido la Conmebol decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana. En su fallo, el máximo organismo del fútbol regional justificó su decisión bajo el entendimiento de que - a pesar de las reiteradas agresiones de la parcialidad visitante - era el club de Avellaneda, en su carácter de local, el encargado de dar certezas sobre la seguridad para los presentes. La decisión dejó en el centro del foco el operativo y el rol de la dirigencia - con el "Grupo Champagne", compuesto por el vicepresidente Carlos Montaña y el secretario general Daniel Seoane entre otros - en la organización del espectáculo deportivo.

Ante la decisión de la Conmebol, el plantel profesional del Club Atlético Independiente compartió un mensaje en las redes sociales rechazando el fallo:

"Estamos hoy reunidos como equipo, atravesando al igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final.

Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir como un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando. Y es por eso que nos ha permitido que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo. Sin dudas, esto es peligroso para el fútbol, un deporte que fomenta la competencia sana, limpia y que trata de ser un espectáculo familiar.

Nosotros mismos, dentro de la cancha y durante largo rato, insistimos a las autoridades del partido que lo suspendieran y tomaran acción, porque todo se estaba descontrolando. Pero no tuvimos respuesta, ni hubo accionar. Solo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó acrecentando más el grado de violencia, desesperación e inseguridad en las tribunas.

Descargo plantel Independiente El descargo del plantel de Independiente.

Nos da impotencia saber que desde nuestro lugar de jugadores hicimos, insistimos y en el mismo campo de juego buscamos la forma de que esto se controlara a tiempo. No sucedió así, y hoy el único eliminado es Independiente por haber sido el equipo organizador del partido. Creemos que había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos, o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes. Como deportistas, entendemos que era la manera más justa y sana de darle una resolución a esta situación que nos superó a todos. Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de la violencia en los hechos.

Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar. Porque este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia. Los que creen que hubo un solo ganador están totalmente equivocados. Acá perdió el fútbol.

Para finalizar queremos hablarle a la familia de Independiente. Esta resolución que beneficia solo a una de las partes fue un golpe que no merecíamos. Pero no tenemos que dejar que eso nos divida y nos detenga. Al contrario, tenemos que reconstruirnos más fuertes, más unidos y más comprometidos que nunca. Cada uno de nosotros tiene un rol en esta reconstrucción. Desde el que alienta hasta el que organiza. Desde el más chico hasta el más grande. Este club es nuestra casa. Y la tenemos que construir. Y la tenemos que cuidar entre todos. Y ahora, en este momento tan delicado, más que nunca tenemos que dejar las diferencias de lado y empujar para adelante. Enfocarnos en lo que viene y en los objetivos que todavía tenemos por cumplir. Esto se logra con trabajo, con compromiso y con algo que nunca nos puede faltar: el apoyo incondicional de ustedes, nuestra gente. Porque la historia de grandeza de este club así lo marca.

Cuando estamos unidos somos más fuertes. De parte de todo el plantel profesional de Independiente agradecemos mucho este espacio para poder expresarnos. Gracias".