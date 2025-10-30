Lanús venció a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana 2025







Con gol de Rodrigo Castillo, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino ganó 1 a 0 en La Fortaleza y selló su pase a la final del torneo continental, donde buscará su segundo título.

Lanús venció 1 a 0 a Universidad de Chile en el estadio Néstor Díaz Pérez y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025, tras el 2 a 2 en la ida. El único gol del partido lo marcó Rodrigo Castillo a los 16 minutos del complemento, luego de una jugada polémica por una mano no cobrada

Con este resultado, el Granate alcanzó su tercera final en la competencia, luego de haber sido campeón en 2013 y subcampeón en 2020. El triunfo se celebró con euforia en La Fortaleza, que volvió a vibrar con una clasificación histórica a once años de su único título continental.

Lanús disputará la final en Asunción, Paraguay, el sábado 22 de noviembre, ante Atlético Mineiro, que eliminó a Independiente del Valle.

Lanús es finalista de la Copa Sudamericana Embed El desarrollo del encuentro mostró a un Lanús dominador desde el inicio. A los 11 minutos, Marcelino Moreno convertía tras quedar mano a mano, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

En la segunda mitad, el local intensificó la presión y logró llegar con peligro tras una buena jugada colectiva entre Moreno y Ramiro Carrera, que terminó con un taco del exjugador de Atlético Tucumán para permitir el remate lejano de Eduardo Salvio, que fue desviado hacia un costado por el arquero Gabriel Castellón.

y encontró el premio a los 16 minutos, cuando Moreno armó una gran jugada individual y asistió a Castillo, que eludió al arquero Gabriel Castellón y definió con clase. La jugada podía haber sido anulada por una mano previa de Salvio, pero el árbitro determinó que no era sancionable. Embed ¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2L0Qge9C79 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025 Universidad de Chile buscó el empate sobre el final, con un remate de Javier Altamirano que salió desviado, pero no logró quebrar la sólida defensa del equipo argentino. En el cierre, el público granate coreó con fuerza el sueño de volver a levantar la Sudamericana.