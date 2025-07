La Fórmula 1 recordó en redes a un gran piloto argentino con uno de los triunfos más apreciados

La cuenta oficial de la máxima categoría realizó un posteo conmemorativo no solo por el logro de la escudería emblemática sino por su competidor argentino tan querido.

González no solo brilló en carreras puntuables para el campeonato, sino también en competencias no oficiales. En 1951, ganó el XX Circuito di Pescara. En 1952, sumó dos triunfos: el XI Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro y el IV Richmond Trophy. Su racha ganadora continuó en 1954 con tres victorias consecutivas: el III Grand Prix de Bordeaux, el IV BRDC International Trophy y el VII Gran Premio di Bari.