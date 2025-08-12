La Fórmula 1 registra su segundo mayor ingreso en 2025 bajo la gestión de Liberty Media







La máxima categoría obtuvo una fortuna en el último trimestre del año debido a diversos factores que involucran desde el deporte hasta los cines.

La Fórmula 1 obtuvo ganancias récord durante el segundo trimestre de 2025. Liberty Media, propietaria de los derechos comerciales de la categoría, registró cifras históricas en este período. Los ingresos generados superaron ampliamente los valores obtenidos en trimestres anteriores.

La película de Apple sobre la Fórmula 1 estableció un récord en su estreno cinematográfico. La producción se convirtió en el mayor estreno en cines de un servicio de streaming, lo que demostró el creciente interés del público por el deporte.

Formula 1 gp canadá.webp Los millonarios ingresos de la Fórmula 1 en 2025 El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, identificó dos factores clave que contribuyeron a este éxito financiero. El buen desempeño deportivo de la categoría y el estreno de la película protagonizada por Brad Pitt impulsaron los ingresos. La producción cinematográfica generó un impacto notable en taquilla, redes sociales y audiencia global, atrayendo nuevos seguidores al deporte.

La Fórmula 1 diversificó sus fuentes de ingresos bajo la gestión de Liberty Media. La categoría obtiene recursos a través de múltiples canales, incluyendo la promoción de carreras, derechos de transmisión, patrocinios, servicios de hospitalidad y licencias. Esta estrategia comercial permitió a la F1 consolidar un modelo de negocio que combina deporte, entretenimiento y cultura popular, atrayendo a un público más amplio y diversificado.

El informe financiero presentado por Liberty Media reveló ingresos por 1.230 millones de dólares entre abril y junio de 2025. Esta cifra superó los 403 millones registrados en el primer trimestre del año. La distribución de fondos a los equipos aumentó de 114 a 513 millones de dólares en el mismo período, lo que demuestra un crecimiento económico sustancial para la categoría.

