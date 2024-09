La historia de Just Fontaine, el futbolista que batió el récord en anotar la mayor cantidad de goles en un Mundial

A pesar de no haber salido campeón del mundo, Just Fontaine quedó en la historia del fútbol gracias a su enorme hazaña

Leo Messi deslumbró al mundo con su presencia en cinco mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo. el mejor jugador del mundo no puedo superar un récord que solo tiene el ex delantero francés, Just Fontaine. Estas dos leyendas del fútbol quedarán plasmadas en la historia del deporte por su habilidad y destreza.