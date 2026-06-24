La polémica imagen de Jude Bellingham que reavivó el debate por la ley Prestianni en el Mundial 2026

La normativa sanciona las conductas verbales indebidas de los jugadores. El antecedente más reciente es la expulsión de Miguel Almirón durante el partido de Paraguay.

Una imagen de Jude Bellingham durante el empate entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026 se convirtió en tema de discusión en distintos países y volvió a poner bajo la lupa la aplicación de la denominada “Ley Prestianni” , una normativa impulsada por la FIFA para sancionar determinadas conductas verbales entre futbolistas.

La situación ocurrió durante el encuentro correspondiente al Grupo L y pasó prácticamente inadvertida en el desarrollo del partido . Sin embargo, una captura de la transmisión oficial mostró al mediocampista inglés cubriéndose la boca mientras mantenía una conversación con el ghanés Jordan Ayew , una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La escena generó cuestionamientos especialmente en Paraguay , donde todavía persiste el malestar por la expulsión de Miguel Almirón frente a Túnez . El futbolista paraguayo había visto la tarjeta roja directa por una acción similar , en el marco del nuevo protocolo implementado por la FIFA.

A raíz de ello, medios guaraníes señalaron que la Federación Paraguaya de Fútbol habría presentado una queja formal ante la FIFA por una supuesta aplicación desigual de la normativa. El planteo apunta a que, mientras Almirón fue expulsado, Bellingham no recibió ningún tipo de sanción disciplinaria.

Almirón fue expulsado por una acción similar a la de Bellingham.

La controversia trascendió rápidamente las fronteras paraguayas y llegó a medios europeos. El portal francés RMC Sports publicó un artículo bajo el título: “¿Arbitraje de doble vara? Sin rastro de la roja para Bellingham”, donde se analizó la diferencia de criterio entre ambas situaciones.

Según distintas interpretaciones, la clave estaría en el contexto de la conversación. Algunos especialistas sostienen que para que la conducta sea sancionable debe existir una actitud intimidatoria o agresiva hacia el rival, mientras que otros consideran que el simple hecho de cubrirse la boca ya debería activar el protocolo establecido.

La denominada “Ley Prestianni” surgió tras el incidente protagonizado por Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en un partido de la Champions League. A partir de aquel episodio se abrió un intenso debate sobre los intercambios verbales imposibles de detectar por árbitros y cámaras, lo que derivó en nuevas medidas de control dentro de las competencias organizadas por la FIFA.

La normativa establece que, cuando un jugador se cubre la boca para dirigir expresiones ofensivas o intimidatorias a un rival, el árbitro puede aplicar una sanción disciplinaria que incluso contempla la expulsión directa.

Mientras la polémica por la imagen sigue creciendo, el caso reabrió la discusión sobre la consistencia en la aplicación de las reglas dentro de la Copa del Mundo y sobre los márgenes de interpretación que poseen los árbitros en situaciones de este tipo.

Un partido cargado de tensión entre Inglaterra y Ghana

Más allá de la controversia por la imagen, Bellingham protagonizó otros momentos de tensión durante el encuentro frente a Ghana.

Las cámaras también registraron una discusión del futbolista inglés con integrantes del cuerpo técnico africano cuando se dirigía hacia los vestuarios al término del primer tiempo.

Tras el partido, el entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, se refirió al episodio y cuestionó la actitud del mediocampista inglés en conferencia de prensa.

“Él se expresó con palabras ofensivas, así empezó todo. El fútbol es para personas valientes, no para quienes bailan de esmoquin. Somos profesionales y estas emociones se quedaron en el campo”, afirmó el técnico.

De esta manera, una imagen que inicialmente parecía un detalle menor terminó instalando uno de los debates arbitrales más importantes del Mundial 2026 y volvió a colocar a la llamada “Ley Prestianni” en el centro de la escena.