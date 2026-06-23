FIFA confirmó la suspensión para Miguel Almirón, el primer futbolista expulsado por taparse la boca para hablar

La expulsión tiene su origen en el triunfo de Paraguay frente a Turquía, cuando el exLanús vio la tarjeta roja por taparse la boca mientras discutía con un rival.

La selección de Paraguay sumó una mala noticia en la previa del partido frente a Australia en el Mundial 2026 , clave para avanzar a 16avos. La FIFA confirmó este martes la sanción para Miguel Almirón , quien se convirtió en el primer futbolista castigado por la llamada “Ley Prestianni” y deberá cumplir una fecha de suspensión.

La expulsión tiene su origen en el triunfo del equipo comandando por Gustavo Alfaro frente a Turquía , cuando el exLanús vio la tarjeta roja por taparse la boca mientras discutía con un rival. El futbolista turco Mert Müldür denunció la situación ante el equipo arbitral y, tras revisar el caso, la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió aplicarle la sanción mínima posible.

De esta manera, Almirón recibió una fecha de suspensión , por lo que no podrá estar en el próximo compromiso de Paraguay del jueves frente al seleccionado australiano. Se trata de una baja sensible para el equipo de Gustavo Alfaro , que se jugará buena parte de sus chances de clasificación sin uno de sus futbolistas más importantes.

La expulsión tiene su origen en el triunfo de Paraguay frente a Turquía, cuando el exLanús vio la tarjeta roja por taparse la boca mientras discutía con un rival.

Después del partido, Gustavo Alfaro se refirió al episodio: “El reglamento dice que es expulsión, taparse la boca es expulsión, es tarjeta roja. Contra eso no puedo hacer nada ”, explicó el entrenador.

Sin embargo, el DT fue más allá y cuestionó la severidad de la pena. “A mí me parece también que con una tarjeta amarilla es suficiente, hay cosas que se penan con un rigor excesivo y el temor que yo tengo es que el fútbol pierda su esencia. Me parece que hoy estamos todos jugando más con el reglamento para ver dónde le puedo yo sacar una ventaja”, sostuvo.

Qué es la “Ley Prestianni” que castigó a Almirón en el Mundial 2026

La regla que derivó en la expulsión de Miguel Almirón fue incorporada este año por la FIFA a partir del caso protagonizado por Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en un partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League.

En aquel cruce, el brasileño denunció haber recibido un insulto racista, pero la investigación no pudo avanzar porque el exVélez se había tapado la boca durante la discusión, lo que impidió cualquier lectura labial o prueba visual concluyente.

prestianni vinicius La regla fue incorporada este año por la FIFA a partir del caso protagonizado por Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en un partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League.

A partir de ese antecedente, el organismo decidió implementar una norma que prohíbe a los futbolistas cubrirse la boca al dialogar o discutir con rivales, árbitros o integrantes del cuerpo técnico adversario. La única excepción contempla conversaciones con compañeros o miembros del propio cuerpo técnico.

El objetivo de la medida es evitar zonas grises y facilitar la detección de posibles insultos discriminatorios, amenazas o agresiones verbales.