Reducido Primera Nacional: cuándo juegan los cuatro equipos que buscarán el último ascenso a la Liga Profesional







Deportivo Madryn, Deportivo Morón, Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires determinarán quiénes avanzarán a la gran final por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Reducido: cuándo juegan los cuatro equipos que buscarán el último ascenso a la Liga Profesional

El Reducido de la Primera Nacional ya tiene definidos a todos sus semifinalistas y las series que determinarán quiénes avanzarán a la gran final por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Este domingo se completaron los cuartos de final, con triunfos y definiciones que dejaron a Deportivo Madryn, Deportivo Morón, Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires como los cuatro equipos que siguen en carrera.

La definición de la Primera Nacional El “Aurinegro” venció por 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en un duelo cargado de contexto tras la suspensión del partido de ida y la posterior sanción de la AFA al “Lobo jujeño”. El equipo dirigido por Leandro Gracián avanzó así a semifinales, donde se medirá con Deportivo Morón, que eliminó a Atlanta tras empatar sin goles en Villa Crespo y aprovechar la ventaja conseguida en la ida por 1 a 0.

La otra llave enfrentará a los dos Estudiantes, el de Río Cuarto y el de Buenos Aires. El conjunto cordobés superó con autoridad a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0 en la vuelta, tras igualar sin goles en el norte, y buscará meterse nuevamente en una final por el ascenso.

Por le lado del “Pincha” de Caseros se impuso por 1 a 0 sobre Tristán Suárez y completó el cuadro de semifinales que buscarán el segundo ascenso al Reducido de la Primera Nacional.

Las semifinales, al igual que los cuartos, serán series de ida y vuelta, y, en caso de igualdad en el resultado global, avanzará el equipo con mejor posición en la tabla. En cambio, la gran final del Reducido se disputará también en dos partidos, pero sin ventaja deportiva. Los días y horarios de la ida de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional: Sábado 8 de noviembre a las 21.10: Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn .

. Sábado 8 de noviembre a las 19.40: Estudiantes de Buenos Aires vs. Estudiantes de Río Cuarto.