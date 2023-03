La profesora de inglés de Julián Alvarez que causa sensación por su belleza

“Desde levantar la Copa del Mundo hasta conquistar un nuevo idioma, ¡el talento de mi estudiante no tiene límites! Impresionante progreso en tan poco tiempo ¡Muy orgullosa de mi estudiante!”, escribió Duque en inglés, su concurrida cuenta de Instagram.

Álvarez, tímido, respondió al elogio de su maestra con un escueto "Thank you very much (muchas gracias)” quizás por no querer lanzarse todavía con más vocablos del nuevo idioma.

Según se refirió, sus clases no solo están orientadas a conocer el idioma, sino también a manejarse de manera correcta con los medios de prensa y otras esferas que rodean al deporte.

Quién es Sarah Duque, la coach de Julián Alvarez

En su página de internet, Sara Duque se presenta como una “ex abogada deportiva”, que decidió “hacer una transición de carrera para seguir mi IKIGAI, un concepto japonés que habla de razones para vivir.

"Soy una ex abogada deportivo que decidió hacer una transición de carrera para seguir mi IKIGAI. Trabajé como Entrenadora de Idiomas de Fútbol de jugadores y entrenadores de fútbol de alto nivel, con un historial comprobado en guiar a los campeones de la Liga de Campeones a través de su viaje lingüístico", introduce.

"Toda mi vida estuvo directa e indirectamente impulsada por los deportes. Practiqué natación y baile durante doce años y remo durante cinco años. Habiendo participado yo misma en competencias deportivas, más específicamente, remo, entiendo las demandas y presiones de rendir al más alto nivel y lo desafiante que puede ser hacer frente a todo tipo de cosas además del desempeño en sí", añade.

"En este proceso, revisé mis pasiones de la infancia para encontrar aquellas actividades y eventos que trajeron la mayor alegría a mi vida. Al hacer eso, inmediatamente me di cuenta de que quería trabajar con personas, comunicación y deportes. Lista para absorber la mayor cantidad de conocimiento posible, decidí continuar mis estudios no solo en Pedagogía y Metodología de Aprendizaje, sino también en Psicología y Coaching Mental. Completé con éxito una Maestría en Psicología del Deporte y Coaching Mental en la Escuela de Graduados del Real Madrid en España, así como una Certificación de Mental Game Coach en los Estados Unidos", refirió.

Pero además, aseguró: "El hecho de haber vivido y estudiado en seis países diferentes me permite hablar portugués, inglés, alemán, francés y español con fluidez".