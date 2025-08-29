San Lorenzo recibirá a Huracán este sábado en el clásico: horario, TV y formaciones







San Lorenzo recibirá este sábado a Huracán, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. primera posición de la Zona B.

San Lorenzo llega a este encuentro en un buen momento, ya que marcha tercero en la Zona B con 11 puntos y está a solo una unidad del líder, que es River.

Esto les permite también soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual, en la que están quintos y muy cerca de los puestos de ingreso.

En la última fecha, los dirigidos por Damián Ayude le ganaron 1-0 a Instituto de Córdoba con un gol de Branco Salinardi.

Huracán, por su parte, también tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura y se ubica cuarto en la Zona A con 10 puntos.

Tras caer en las dos primeras fechas, los dirigidos por Frank Kudelka ganaron tres partidos consecutivos y empataron en su última presentación con Unión en Santa Fe.

En el último año y medio, el “Globo” se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, peleando casi siempre hasta el final pero con falta de eficacia cuando tenía que dar el golpe sobre la mesa para ganar un título. A qué hora juegan San Lorenzo vs Huracán Horario: 14.45. Por dónde ver San Lorenzo vs Huracán TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium Formaciones San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Branco Salinardi. DT: Damián Ayude. Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez. DT: Frank Kudelka. Estadio: Pedro Bidegain Árbitro: Nicolás Ramírez VAR: Héctor Paletta