Tras el escándalo, Independiente visita a Instituto de Córdoba: hora, TV y formaciones







Independiente volverá a jugar este viernes, luego de la batalla entre sus barrabravas y los de Universidad de Chile, cuando visite a Instituto de Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Independiente enfrenta a Instituto NA

Independiente llega a este encuentro en un momento muy delicado, ya que tuvo un arranque de semestre verdaderamente para el olvido. Los dirigidos por Julio Vaccari quedaron eliminados en los octavos de final de la Copa Argentina al caer 2-0 ante Belgrano de Córdoba, mientras que en lo que va del Torneo Clausura todavía no pudieron sumar de a tres.

Como si esto fuera poco, el “Rojo” aún espera por la decisión de la Conmebol por la batalla entre sus hinchas y los de la Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana, que podría derivar incluso en la eliminación de ambos equipos.

Para este partido, Independiente no podrá contar con el defensor Kevin Lomónaco, una de las figuras del equipo, ya que fue expulsado en el partido ante Vélez. Su lugar en la cancha sería ocupado por Franco Paredes.

Instituto, por su parte, también tuvo un muy flojo arranque de torneo, ya que marcha 13° en la Zona B con solo cinco puntos. Al único rival que pudo derrotar hasta ahora fue a Gimnasia y Esgrima La Plata en la primera fecha.

Los dirigidos por Daniel Oldrá también necesitan comenzar a sumar de a tres porque en caso contrario pueden complicarse en la tabla anual, donde ocupan el 24° lugar.

A qué hora juegan Instituto de Córdoba – Independiente Hora: 21:15. Por dónde ver Instituto vs Independiente TV: TNT Sports Premium Formaciones Instituto (C): Manuel Roffo; Elías Pereyra, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Juan Franco; Jonás Acevedo, Gastón Lodico, Stefano Moreyra, Damián Puebla; Manuel Romero y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá. Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Franco Paredes, Leonardo Godoy; Luciano Cabral, Iván Marcone, Felipe Loyola; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Walter Mazzantti. DT: Julio Vaccari. Estadio: Juan Domingo Perón Árbitro: Luis Lobo Medina VAR: Silvio Trucco