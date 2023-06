La Selección se mide con Australia: horario, TV y formaciones

En suelo chino, Messi dio una entrevista al sitio local Titan Sports, y allí, sobre su futuro, insistió en que "lo dije algunas veces, creo que no [voy a jugar en 2026], que este fue mi último Mundial. Ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo. No he cambiado de opinión sobre eso".