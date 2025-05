Las duras declaraciones de Franco Colapinto tras salir último en la clasificación: "El auto no se siente bien, no da mucha confianza"

El argentino no pudo clasificar a la Q2 y partirá 18°.

El piloto argentino, Franco Colapinto, vivió una jornada complicada durante las prácticas y la clasificación de este sábado en el trazado callejero de Montecarlo. Luego de ubicarse último en la tercera práctica libre (FP3) con un tiempo de 1:12.851 —a 0.657 segundos de Pierre Gasly— y quedar bajo investigación por un adelantamiento bajo bandera roja, el oriundo de pilar no logró revertir el panorama en la clasificación y quedó eliminado en la Q1. "El auto no se siente bien y no da mucha confianza”, fue la contundente frase que esbozó tras salir de la pista.