El campeón de la Fórmula 1 llegó a la Argentina: cómo y cuándo ver el auto de McLaren

McLaren Formula 1 Team llegó al país con una propuesta inmersiva que recorrerá dos grandes ciudades. De esta manera, buscan a los fanáticos en Argentina, mercado que sigue en crecimiento tras la confirmación de Franco Colapinto para 2026.

La presentación viajará a Mar del Plata. Joan Lesta

Tras coronarse campeón en la Fórmula 1 tanto en el Mundial de Constructores como en el de Pilotos, con Lando Norris como figura central, McLaren desembarcó en la Argentina con una exhibición especial pensada para los fanáticos locales de la categoría reina del automovilismo.

La iniciativa propone una experiencia inmersiva del universo McLaren Formula 1 Team, con un auto réplica del monoplaza campeón y distintas activaciones abiertas al público. El monoplaza podrá ser visto en la ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata durante el cierre de año y el arranque de 2026.

Fórmula 1: McLaren presentó el auto campeón en el país El tour tuvo su puntapié inicial el 17 de diciembre en la Casa Central del Banco Nación, frente a Plaza de Mayo, donde se realizó la presentación oficial del evento y la develación del showcar que protagoniza la muestra. Allí, en el edificio ubicado en Av. Rivadavia 325, la escudería inglesa presentó el auto, en medio de un evento que también contó con simuladores oficiales y merchandising oficial del equipo campeón.

La acción apunta a combinar espectáculo, tecnología y marketing deportivo, en un contexto donde la F1 vuelve a ganar protagonismo en la agenda local gracias a la llegada de Franco Colapinto a Alpine y su confirmación como piloto titular para 2026.

La agenda del F1 campeón Los fanáticos de la Fórmula 1 podrán conocer la réplica del monoplaza de McLaren y probar los simuladores en las siguientes fechas y lugares:

Del 18 al 23 de diciembre: Shopping DOT, Ciudad de Buenos Aires

Del 26 de diciembre al 3 de enero: Paseo Aldrey, Mar del Plata