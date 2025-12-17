FIFA confirmó los premios récord para el Mundial 2026: los millones de dólares que se lleva el campeón y cada selección por participar

La distribución de premios para las selecciones en la Copa del Mundo que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá, será la más alta en la historia, con un aumento del 50% respecto a Qatar 2022

La FIFA ha anunciado una cifra récord de u$s 727 millones de dólares en premios para el Mundial 2026 , lo que representa un aumento del 50% respecto a la edición anterior en Qatar 2022, cuando repartió u$s 440 millones

La resolución fue aprobada durante la reunión del Consejo de la FIFA en Doha, en la antesala de la final de la Copa Intercontinental, y consolida el impacto económico de un Mundial que ya será inédito por su formato: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones.

Del total aprobado, 655 millones de dólares se repartirán exclusivamente como premios deportivos , una cifra sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo, mientras que el resto corresponde a asignaciones logísticas y fondos complementarios.

El campeón del torneo recibirá 50 millones de dólares , mientras que el subcampeón embolsará 33 millones. El tercer puesto obtendrá 29 millones y el cuarto, 27 millones.

Los equipos que finalicen entre el quinto y el octavo lugar cobrarán 19 millones de dólares, mientras que los ubicados del noveno al decimosexto puesto recibirán 15 millones. A partir de allí, quienes terminen entre el 17° y el 32° lugar obtendrán 11 millones, y las selecciones que queden del 33° al 48° puesto cobrarán 9 millones de dólares.

La FIFA también confirmó que cada equipo clasificado también recibirá un adicional de 1.5 millones de dólares para cubrir sus gastos de preparación, lo que garantiza que todas las federaciones reciban al menos 10.5 millones de dólares, independientemente de su rendimiento en el torneo.

La FIFA ha explicado que esta distribución de premios refleja el crecimiento económico del fútbol mundial y el impacto que tendrá la Copa del Mundo 2026 a nivel comercial. Los mayores ingresos por derechos televisivos, la venta de entradas y el merchandising también contribuirán a este aumento en los premios. Además, la FIFA planea reinvertir el 90% de los fondos generados para fomentar el desarrollo del fútbol a nivel mundial, especialmente en las categorías inferiores y el fútbol femenino.

Esta estructura marcará un antes y un después en la distribución de premios para las selecciones participantes., ya que asegura que todas las selecciones participantes se beneficien económicamente, incluso si no logran avanzar más allá de la fase de grupos.

FIFA también confirmó que los torneos juveniles para menores de 15 años, abiertos a todas las asociaciones miembro, comenzarán en 2026 con una competición masculina seguida de una femenina en 2027.

"En los últimos años, la FIFA ha intensificado sus esfuerzos para impulsar el fútbol juvenil", declaró Infantino. "Este es el siguiente paso natural".

El Consejo de la FIFA también confirmó que la Copa Mundial Femenina de Clubes 2028 se celebrará del 5 al 30 de enero.

