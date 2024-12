Las primeras palabras de Carlos Palacios como nuevo refuerzo de Boca

Presente en el estadio para presenciar el empate sin goles ante Independiente por la Liga Profesional 2024 , el exjugador de Colo-Colo no ocultó su alegría por vestir los colores de Boca .

"Fue difícil, pasaron muchas cosas en el camino, pero ya estoy acá. Desde pequeño que era hincha de Boca, no lo quise decir en su momento, pero salieron las fotos, todos las vieron. Siempre me gustó Boca, siempre en Chile veía los partidos" , admitió el jugador chileno.

Embed "Ansioso de poder entrar a la cancha, de sentir el cariño del hincha" Carlos Palacios en #BocaenBocahttps://t.co/I9DWWtNVe4 pic.twitter.com/vCR9kZw8KM — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) December 16, 2024

"Muy feliz, muy contento de mi llegada. Me recibieron súper bien, muy buen trato. Se ve que es un grupo muy bueno, muy sano. Me lo han dicho otras personas que era un gran grupo. La calidad de jugadores que hay que no hace falta que lo diga", manifestó el mediocampista ofensivo.