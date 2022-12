"Después de 36 años, traer la Copa era el sueño", dijo Lautaro Martínez

Martínez brindó una conferencia de prensa en el Teatro Municipal, ubicado en Alsina 425, donde la gente que desbordó el recinto no dudó en saludar y ofrecer su cariño al exjugador de Racing Club.

El "Toro" Martínez estuvo acompañado por el árbitro Facundo Tello, quien también es bahiense y dirigió tres partidos en el último Mundial qatarí.

El delantero fue reconocido por las autoridades de Liniers, donde comenzó a practicar, por la Liga del Sur, por la peña local de Racing, la Universidad Nacional del Sur, el Concejo Deliberante y hasta la municipalidad de Bahía Blanca.

Al ser consultado sobre cómo tomó la ejecución del penal decisivo, Martínez contó que se tiró al césped y quedó con la cabeza gacha: "Se me vinieron encima las cosas que me hicieron llegar a ese momento. Se me vino el peso del cuerpo".

El exjugador de Racing relató el momento que le tocó patear el penal en la definición con Países Bajos (2-2), por cuartos de final del Mundial.

"Estaba muy confiado. Tenía decidido patear al otro lado, pero después cuando el árbitro pitó y tomé la carrera, decidí frenarme, lo vi al arquero que se movió un segundo antes, así que ahí decidí cambiar el palo", anunció.

Sobre lo que le dijo a Lionel Messi tras la consagración y después del penal de Gonzalo Montiel en la definición con Francia, el atacante manifestó: "Sabíamos lo que significaba este mundial para Leo. Sinceramente lo que genera para nosotros, dentro del fútbol, dentro del vestuario, es único", apuntó.

Sobre su ciudad natal, el delantero afirmó: "De Bahía extraño todo, mi club, mi casa, mi familia, mis amigos, mi infancia, siempre lo habló con mi mujer y si tuviera que hacer un homenaje sería a toda mi familia, sin ellos sería casi imposible mantenerse en pie con tantas cosas que se hablan, que suceden", indicó.

Tras el contacto con los medios, el delantero se trasladó a uno de los balcones del Teatro Municipal donde lo esperaban cientos de vecinos y vecinas que cantaban y gritaban.