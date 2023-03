Leandro Stillitano dejó de ser el entrenador de Independiente

Tras el empate 2 a 2 ante Colón de Santa Fe, la dirigencia junto con el entrenador tomaron la decisión de ponerle fin a su ciclo, y ahora se estima que Pedro Monzón -a cargo de la reserva- tomaría las riendas del plantel en forma interina.

En su corta estadía en el club Stillitano dirigió 8 partidos y consiguió una victoria, cinco empates y dos derrotas, con una eficacia del 33 por ciento.

La respuesta del propio Leandro Stillitano tras el empate fue en vano y no inclinó la balanza de la dirigencia del club de Avellaneda que, con Fabián Doman a la cabeza, decidió ponerle fin al ciclo del DT.

"Mientras vea respuestas de los jugadores, voy a seguir. Me siento fuerte, me siento bien y ya pienso en trabajar en el partido de Copa Argentina. Cuando me trajeron sabíamos que esto podía pasar”, fueron las últimas palabras del joven entrenador que ahora deberá buscar nuevos rumbos.