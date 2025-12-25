Preocupación en Tottenham: Cuti Romero podría recibir una sanción más dura tras su expulsión + Seguir en









El defensor argentino fue acusado por la FA de “conducta agresiva” luego de su expulsión ante Liverpool y arriesga más de una fecha de suspensión, en un momento delicado para los Spurs en la Premier League.

El zaguero argentino no estará disponible para el próximo compromiso frente al Crystal Palace

El presente del Tottenham Hotspur atraviesa un momento complejo. A un inicio de temporada irregular que lo tiene relegado al puesto 14 de la Premier League, se le sumó ahora un nuevo foco de preocupación: la situación disciplinaria de su capitán, el argentino Cristian Romero.

El pasado sábado, en la derrota frente al Liverpool, el defensor fue expulsado en tiempo adicionado y, además de la sanción automática, quedó expuesto a un castigo mayor. En la víspera de Nochebuena, la Football Association (FA) lo acusó formalmente de “conducta agresiva” por su comportamiento hacia el árbitro tras ver la tarjeta roja.

Según el comunicado oficial, se consideró que Romero no abandonó el campo de juego con la prontitud requerida y que adoptó una actitud confrontativa y agresiva hacia el juez del encuentro. Como consecuencia, el cordobés deberá cumplir al menos una fecha de suspensión, aunque el castigo podría ampliarse si prospera el proceso disciplinario. El futbolista tiene plazo hasta el 2 de enero para apelar la decisión.

Cutiromero Según el comunicado oficial, se consideró que Romero no abandonó el campo de juego Cuál fue el evento que derivaría en una eventual sanción del Cuti Romero El episodio que derivó en la expulsión se produjo durante la fecha 17 del torneo, tras un cruce con Ibrahima Konaté. Luego de una falta, ambos jugadores quedaron enganchados y, al intentar reincorporarse, Romero impactó con su pierna izquierda en el pecho del defensor francés. El árbitro John Brooks interpretó que la acción fue intencional y decidió expulsarlo.

Tras el encuentro, el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, se refirió a la jugada con cierta cautela. “Vi a dos jugadores fuertes compitiendo. Fue una falta y Cuti reaccionó. Creo que se pudo sancionar, pero también creo que se pudo dejar pasar”, expresó el técnico, sin ocultar su disconformidad con la decisión arbitral.

Más allá de la polémica, lo concreto es que el zaguero argentino no estará disponible para el próximo compromiso frente al Crystal Palace, un partido clave para un Tottenham que necesita sumar para no seguir perdiendo terreno. Con 22 puntos en la tabla, los Spurs observan desde lejos la zona de clasificación a competiciones europeas, encabezada por equipos como el Sunderland, que marcha sexto con 27 unidades. La posible sanción extendida a Romero aparece, así, como un nuevo obstáculo en un contexto deportivo que ya de por sí exige respuestas urgentes en el norte de Londres.

