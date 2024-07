Lionel Messi: "Yo sabía que el 'Dibu' siempre está en estos momentos"

"Estuve intentando sacar la molestia que tenía, el dolor, entrenando de a poco, sintiendo un poco de miedo, pero al final me sentí mejor y sentía que podía estar ", justificó el 10 en lo que fue el partido clave para la Selección. Sin embargo, Messi también admitió que " no tenía dolor " pero que si " tenía miedo psicológico " de agravar la lesión.

En la tanda de penales, la Pulga decidió picar su tiro, que finalmente dio en el travesaño y se terminó yendo afuera. Al referirse a su fallida ejecución, el capitán dejó en claro que sintió "mucha bronca" y explicó que estaba "convencido de patearlo así".

Messi penal.mp4 @porktendencia / X

Qué dijo Messi sobre la actuación del Dibu Martínez

"Yo sabía que el Dibu siempre está en estos momentos. Le gusta. Se hace grande. Aparte, es grande cuando está ahí en el arco en los penales. Es complicado, es muy rápido", halagó Messi al arquero de la selección, que contuvo dos penales para que la albiceleste avanzara de ronda.

Según el astro argentino, en la previa de los penales Martínez "se tenía mucha fe". Y luego agregó: "incluso antes de los partidos jodía con la posibilidad de que, si había penales, estemos tranquilos. Siempre lo tiene en mente. Le gustan estos momentos. No es lindo llegar a esta instancia, pero, cuando llegamos, tenemos un poquito de ventaja ahí".

Messi y dibu martinez.jfif Como en Qatar 2022, Emiliano Martínez fue determinante para su equipo. @TeamLeoM / X

Por último, la Pulga reveló que suelen ensayar penales en los entrenamientos, aunque no respondió como le patearía en un encuentro oficial al arquero de la selección: "le pateé varios en los entrenamientos. No es lo mismo patear en un entrenamiento que en un partido o momento de definición. Nos conocemos muchos los dos. Nos pateamos mucho. Él me ayuda a mí y yo lo ayudo a él. Ya te digo, en un momento por los puntos es diferente. Ya creo que no nos vamos a cruzar, creo que quedará en el aire", sentenció.